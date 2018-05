Sergio Mattarella wirkte wie ein ernster Großvater, dem die Enkel etwas zu lange auf der Nase herumgetanzt sind. Würdevoll, aber doch staatsmännisch bestimmt trat der italienische Staatspräsident im Quirinalspalast vor die Presse. Der Sizilianer mit der Silbermähne erklärte im Klartext, dass seine Geduld zwei Monate nach der Parlamentswahl aufgezehrt sei. Seither veranstalten die imaginären Enkel, also die politischen Parteien und ihre Protagonisten in Rom, ein anarchisches Ringelreihen.

Mattarellas fast schon verzweifeltes Machtwort von vergangener Woche hat nun offenbar doch einen erzieherischen Effekt. Am Wochenende berieten die systemkritische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistische Lega über ein Regierungsbündnis. Am Sonnabend war es nach Angaben von Teilnehmern der Sondierungsgespräche bereits zu einer „grundsätzlichen Einigung“ gekommen. Wie es hieß, wollten der Lega-Vorsitzende Matteo Salvini und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio Staatspräsident Sergio Mattarella zeitnah ihr Regierungsprogramm sowie eine Liste möglicher Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorlegen.

Damit sieht es so aus, als ob keiner der beiden europakritischen Politiker selbst Premierminister wird. Über die aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten gab es am Sonntag nur Spekulationen. Genannt wurde unter anderem der Wirtschaftsprofessor und ehemalige Rektor der Mailänder Bocconi-Universität, Guido Tabellini. Staatspräsident Mattarella, dem an einem europafreundlichen und finanziell verbindlichen Kurs der neuen Regierung gelegen ist, soll nach einer Einigung der Parteien über die Kandidaten entscheiden.

Bei der Verteilung der Ministerien sowie im Hinblick auf das gemeinsame Regierungsprogramm erzielten die Verhandler offenbar in vielen Punkten Einigkeit. Außen-, Wirtschafts-, und Justizministerium sollen an die EU-skeptische Fünf-Sterne-Bewegung gehen, das Innenministerium sowie die Verantwortung in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung und Landwirtschaft an die Lega. Die beiden Parteien, die zusammen eine Mehrheit in beiden Kammern des italienischen Parlaments haben, planen Änderungen an der Rentenreform von 2011, die Einführung eines Bürgergehalts für Arbeitslose sowie niedrige Standard-Steuersätze.

Das auf zwei Jahre begrenzte Bürgergehalt war das zentrale Wahlkampfversprechen der Fünf-Sterne-Bewegung, die sogenannte Flat Tax von 15 Prozent eine Bedingung der Lega. Einig waren sich die Unterhändler offenbar auch über eine Verschärfung der Einwanderungspolitik sowie im Hinblick auf einen selbstbewussteren Kurs Italiens in der EU. Hierbei dürfte insbesondere ein Bemühen um die Lockerung der Neuverschuldungsregeln eine Rolle spielen.

Die Kosten der Koalitionsvereinbarungen werden auf rund 70 Milliarden Euro geschätzt. Kommt es zu einer Einigung, könnte Mattarella dieser Tage sein Mandat zur Bildung einer Regierung erteilen, die dann vom Parlament bestätigt werden müsste.

Bald zweieinhalb Monate nach den Parlamentswahlen hatte der Staatspräsident die Parteien vor die Wahl gestellt: Entweder sie unterstützten eine unabhängige, parteiübergreifend getragene Regierung, oder es käme noch in diesem Jahr zu Neuwahlen, allerdings mit Risiken für die finanzielle Stabilität Italiens. Das Schreckensszenario, das angesichts der italienischen Schuldenlast von rund 2300 Milliarden Euro immer im Hintergrund mitklingt, hätte bei fortgesetzter Hängepartie Wirklichkeit werden können: Finanzspekulation, Schuldenkrise, Staatsbankrott.

Zu der Beschleunigung bei den Sondierungsgesprächen war es gekommen, nachdem Ex-Premier Silvio Berlusconi sein Veto gegen eine Koalition der Lega mit der Fünf-Sterne-Bewegung auflöste. Berlusconis Forza Italia bildet eine Mitte-Rechts-Allianz mit der Lega, die gemeinsam auch einige Regionalregierungen trägt. Die „Grillini“ hingegen lehnten eine Kooperation mit dem wegen Steuerbetrugs verurteilten Berlusconi grundsätzlich ab.

Nicht unwesentlich für die Dynamik der Regierungsbildung ist auch die Entscheidung eines Mailänder Gerichts vom Wochenende, demzufolge das sechs Jahre andauernde Ämterverbot für Berlusconi mit sofortiger Wirkung aufgehoben ist. Berlusconi war im Jahr 2013 wegen Steuerbetrugs in Millionenhöhe verurteilt worden und durfte seither keine politischen Ämter übernehmen, wirkte im Wahlkampf aber wesentlich mit. Wegen „guter Führung“ hob das Gericht nun das Ämterverbot auf. Berlusconi darf jetzt als politisch wieder gestärkt gelten.