An diesem Freitag tritt der Bundesrat zu seiner 1000. Sitzung zusammen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zu diesem Anlass eine Rede halten. Das Verfassungsorgan, gegründet am 23. Mai 1949, ist vergleichbar mit den Zweiten Kammern in anderen Demokratien. Manche nennen den Bundesrat auch das Länderparlament, was insofern irreführend ist, als die Mitglieder nicht gewählt sind, sondern als Vertreter ihres jeweiligen Bundeslandes entsandt werden.

Nach der Bürgerschaftswahl 2019 hat Bremen Olaf Joachim als seinen Vertreter nach Berlin entsandt. Der 55-jährige Sozialdemokrat war zuvor Chef der Senatskanzlei. Gleich nach seiner Ernennung wurde er deshalb zum Mitglied des Senats gewählt. Der Bundesrat garantiert, dass die Länder bei Bundesgesetzen mitreden können, schließlich müssen sie sie dann auch umsetzen können. Verabschiedet der Bundestag, in dem die Parteien durch ihre Fraktionen vertreten sind, ein Gesetz, kann wiederum der Bundesrat dieses Gesetz nachträglich verzögern, verändern oder sogar scheitern lassen. Das ist insofern spannend, als keineswegs immer jene Parteien im Bundesrat die Mehrheit haben, die im Bundestag die Gesetze durchgebracht haben. Dann heißt es verhandeln.

Angesichts von derzeit zehn unterschiedlichen Koalitionen in den Bundesländern ist das zwar kompliziert, aber auch gut für die Demokratie. Alle müssen mit allen im Gespräch bleiben. In den Staatskanzleien und Senaten von Kiel bis Dresden muss also zwischen den Koalitionsparteien eine einvernehmliche Haltung zu dem gefunden werden, was der Bundestag beschlossen hat. Später werden die vereinbarten Voten im Bundesrat abgegeben. Wird keine Lösung gefunden, kann der Vermittlungsausschuss angerufen werden, der mit je 16 Vertretern der Länder und des Bundestages besetzt ist.

Nur im seltensten Fall geht das schief. Im März 2002, bei der Abstimmung über das Zuwanderungsgesetz der rot-grünen Bundesregierung, gab Brandenburgs rot-schwarze Landesregierung ein gespaltenes Votum ab. Der damalige Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) und sein Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) steckten in einem Dilemma: Entweder sie wenden sich gegen die eigene Partei oder sie riskieren den Bruch ihrer Koalition. Der amtierende Bundesratspräsident Klaus Wowereit fragte also: „Ich frage Ministerpräsident Stolpe, wie das Land Brandenburg abstimmt.“ Stolpe antwortet mit Ja. Schönbohm ergänzt ungefragt: „Sie kennen meine Auffassung, Herr Präsident.“ Wowereit wertete dies als Zustimmung.

Die „Kleinen“ schmieden Allianzen

Nur wer in einer Landesregierung Sitz und Stimme hat, kann Mitglied des Bundesrates sein. Die Opposition in den 16 Bundesländern hat also keine Möglichkeit, sich im Bundesrat Gehör zu verschaffen. Insgesamt haben die Länder 69 Stimmen, die absolute Mehrheit liegt bei 35 Stimmen. Bayern und Baden-Württemberg haben mit sechs die meisten Stimmen. Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland hingegen drei. Das führt dazu, dass mitunter die „kleinen“ Länder strategische Allianzen schmieden, soweit das angesichts der mittlerweile bunten Koalitionslandschaft in den Bundesländern möglich ist.