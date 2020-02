Die Beamten der Polizei Oldenburg dürfen demnächst Bodycams tragen. (Holger Hollemann)

Warum leben die meisten Menschen gern in Deutschland? Unter anderem, weil es in diesem Land vergleichsweise sicher ist, weil hier auf Recht und Ordnung Verlass ist. Und das soll auch so bleiben. Dafür muss die Polizei sorgen mit ihrer Autorität. Aber der Respekt vor den Beamten scheint zu bröckeln. Eine fatale Entwicklung.

Polizisten im Streifendienst tragen Schlagstock, Handschellen, Pfefferspray und Pistole am Gürtel und die Bodycam an der Schulter. In Zukunft kommt vielleicht auch noch der Elektroschocker hinzu. Die Aufrüstung ist angemessen. Sie sagt weniger etwas über den Wunsch der Polizisten aus, wie eine Kampfmaschine ausstaffiert zu sein, sondern sie verrät vielmehr etwas über die Realität auf den Straßen. Und der Alltag für Einsatzkräfte ist rau.

Niemand, der sich an Recht und Gesetz hält, muss Angst vor einer aufgerüsteten Polizei haben. Der Gebrauch jeder Waffe ist klar geregelt. Wer dagegen auf die staatliche Autorität pfeift, sie untergräbt, missachtet oder bekämpft, ja, der hat ein Problem, wenn ihm gut ausgestattete Beamten gegenübertreten. Und das ist auch gut so.