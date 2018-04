Nein, wir hätten Victor Orbán auch bei einem besseren Ergebnis nicht zur Wiederwahl gratuliert. Wer die EU als Wertegemeinschaft versteht, kann sich unmöglich wünschen, dass eines der Mitgliedsländer von einem Autokraten regiert wird, der Gewaltenteilung und Meinungsfreiheit grundsätzlich infrage stellt. Dass Orbán auch die Herzen deutscher Rechtspopulisten zufliegen, macht die Sache nicht besser.

Zwei Aspekte waren dennoch tröstlich am Wahlsonntag. Zum einen die deutliche Positionierung des deutschen EU-Finanzkommissars Günther Oettinger. Er fordert endlich finanzielle Konsequenzen für jene Empfängerstaaten, deren Regierungen die demokratischen Werte der Union unterminieren. Damit zieht der Konservative auch eine klare Trennlinie zu den Rechtspopulisten. Erfreulich auch die hohe Wahlbeteiligung in Ungarn. Die Magyaren wollen nach acht Jahren Orbán offenbar kein „Weiter so“. 2010 holte Orbán noch eine Zweidrittelmehrheit, die ihm erlaubte, das politische System zu seinen Gunsten zu optimieren. Genutzt hat ihm das augenscheinlich nicht: Viele Ungarn, einst Vorkämpfer der Wende im Osten, wollen wieder eine echte Demokratie. Noch einmal: gut so!