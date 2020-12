Hacker mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst SVR sollen für die Angriffe auf das US-Finanz- und Handelsministerium verantwortlich sein. (CAVANAUGH/DPA)

Der Wochenstart fiel für viele IT-Sicherheitsteams nicht so aus, wie sie sich das wenige Tage vor Weihnachten erhofft hätten. Davon ist Dmitri Alperovitch überzeugt, der zu den Experten gehört, die 2016 den Einbruch russischer Hacker in die Datenzentrale der US-Demokraten entdeckt hatten. „Es sieht so aus, dass es diesmal viele Geschädigte in der Regierung und im Privatsektor gibt“, analysierte der Chef der Denkfabrik Silverado Policy Accelerator den jüngsten Angriff aus der Cybersphäre.

Die Nachrichtenagentur Reuters hat am Sonntag (Ortszeit) darüber berichtet, dass Hacker in das Herz der Rechenzentralen des US-Finanz- und Handelsministeriums eingedrungen seien. Die Angelegenheit sei so besorgniserregend, dass der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses zu einer Notsitzung zusammengekommen sei. „Wir ergreifen alle notwendigen Schritte, mögliche Probleme, die aus der Situation hervorgehen, zu identifizieren und zu beheben“, bestätigte dessen Sprecher den Vorfall.

Klassische Spionage

Noch ist unklar, an welche Informationen die Hacker im Einzelnen gelangt sind. Das auf Datensicherheit spezialisierte Unternehmen Fire-Eye, das zusammen mit Microsoft den Angriff untersucht, geht davon aus, das rund um die Welt Regierungsstellen, Firmen, Organisationen und Universitäten betroffen sind. In den USA hat das für die Spionageabwehr zustände FBI die Ermittlungen übernommen. Die hinterlassenen „Fingerabdrücke“ deuten einmal mehr auf russische Hacker hin. Dieses Mal handelt es sich nach ersten Erkenntnissen wohl nicht um eine Attacke des Geheimdienstes GRU, sondern um klassische Spionage des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR.

Die Hacker nutzten eine Sicherheitslücke der System-Überwachungssoftware Solarwinds, um in die Rechenzentralen einzudringen. Das Unternehmen bestätigte, seine im März und Juni ausgelieferten Versionen der Software seien durch „hoch raffinierte, gezielte Angriffe eines Nationalstaats“ in Cyberwaffen verwandelt worden. Solarwinds findet auf 300 000 IT-Systemen weltweit Einsatz. In der US-Regierung wird es eingesetzt vom Verteidigungsministerium, Außenministerium und Justizministerium, der Nasa, der Verwaltung des Weißen Hauses und von dem für die Cyberabwehr zuständigen Geheimdienst NSA. Darüber hinaus verwenden unzählige nicht-staatliche Nutzer die Solarwinds Software.

„Das ist eine Riesensache“, bewertete John Scott-Railton von der University of Toronto gegenüber der „Washington Post“ das Ausmaß des Angriffs, der bereits im Frühjahr begonnen hat. Die Sicherheitsteams der IT-Abteilungen machen nun Überstunden, die Daten-Logbücher auf Einbruchsspuren hin zu überprüfen. „Wenn eine aggressive Gruppe wie diese das Sesam öffne dich gefunden hat, wird sie reichlich davon Gebrauch machen.“ Der ehemalige Cyber-Koordinator des US-Außenministeriums, Chris Painter, meinte, selbst wenn es sich um klassische Spionage handele, könnten die USA nicht tatenlos zuschauen und den Russen dazu gratulieren, einen „guten Job“ gemacht zu haben. Staatspräsident Wladimir Putin müsse klargemacht werden, dass dies völlig inakzeptabel sei.

Zur Sache

Wahlleute stimmen ab

Knapp sechs Wochen nach der US-Wahl nimmt der künftige Präsident Joe Biden eine weitere wichtige Hürde vor seiner Amtseinführung: In den 50 US-Bundesstaaten und dem Hauptstadtbezirk Washington kamen am Montag die insgesamt 538 Wahlleute zur Abstimmung über den künftigen Präsidenten zusammen. Als erster Bundesstaat schloss Vermont die Abstimmung ab. Dort gingen die drei zu vergebenen Stimmen der Wahlleute an Biden. In den allermeisten Bundesstaaten bekommt der Wahlsieger alle Stimmen der dortigen Wahlleute. Den zertifizierten Ergebnissen zufolge entfallen auf den Demokraten Biden 306 Wahlleute und 232 auf den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Das Wahlergebnis wird offiziell erst am 6. Januar verkündet.