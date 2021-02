Bundesfinanzminister Olaf Scholz will Steueroasen auch für deutsche Personen und Unternehmen schließen. (Kay nietfeld/DPA)

Die Türkei soll vorerst nicht auf die europäische Schwarze Liste für Steueroasen kommen. Darauf einigten sich Experten der EU-Staaten nach Angaben von Diplomaten am Montag. Das Land bleibt somit auf der sogenannten Grauen Liste der Länder, bei denen die EU eine bessere Zusammenarbeit in Steuerfragen in absehbarer Zeit für möglich hält.

Auf der Schwarzen Liste befinden sich derzeit zwölf Staaten mit sehr geringen oder gar keinen Unternehmenssteuern oder solche, die mit der EU nicht gegen Steuerflucht zusammenarbeiten. Darunter sind zum Beispiel Panama oder die Seychellen. Einige EU-Staaten wollten die Türkei auf die Schwarze Liste setzen, weil sie den türkischen Behörden mangelnden Informationsaustausch vorwerfen. Die nötige einstimmige Entscheidung aller 27 EU-Staaten kam nach Angaben von Diplomaten jedoch nicht zustande. Die Türkei behält damit mindestens bis Oktober ihren jetzigen Status. Die ursprünglich geplante inhaltliche Debatte der EU-Wirtschafts- und Finanzminister bei ihrer Tagung an diesem Dienstag soll es nicht geben.

Kritiker halten den Kampf der EU gegen Steuerflucht für weitgehend wirkungslos. Die Entwicklungsorganisation Oxfam forderte, bei einer Reform der Schwarzen Liste, Länder ohne und mit sehr geringen Unternehmenssteuern automatisch aufzunehmen. Hohe Quoten von Direktinvestitionen und passiven Einkommen bestimmter Länder sollten als Warnkriterien ausgewiesen werden. Darüber hinaus sollten auch EU-Mitgliedsstaaten dieselben Standards erfüllen müssen, die an Drittstaaten angelegt werden, betonte Oxfam.

Abgesehen davon, dass die EU-Liste nicht einmal die eigenen Steuerparadiese beinhaltet, fehlen auch große Staaten außerhalb der Gemeinschaft. So wurde seit über vier Jahren darüber debattiert, ob die Türkei als potenzielle Steueroase an den Pranger gestellt wird. „Die EU hat recht“, sagte der Grünen-Finanzexperte und EU-Abgeordnete Sven Giegold am Montag. Andererseits sei die Türkei kein großer Finanzplatz. Er vermutet, dass die Union eher den politischen Druck auf das Land am Bosporus erhöhen wolle.

Ein weiteres Problemland sind die USA. Die fordern nämlich mehr Daten von den im Land tätigen Unternehmen mit Muttergesellschaften in der übrigen Welt, wollen aber gleichzeitig nur wenige Informationen vor allem über eigene Konzerne herausgeben. Die EU scheint aber abwarten zu wollen, wie sich die neue Administration von Präsident Joe Biden positioniert.

Quellensteuer als Alternative?

Europäische Finanzexperten wie Giegold halten die Diskussion ohnehin für abwegig, weil die EU die Kriterien für eine Listung viel zu weich gefasst habe: „Die verzeichneten Länder machen nur zwei Prozent der weltweiten Steuervermeidung von Unternehmen aus“, erklärte er. Dabei gebe es mit der Quellensteuer ein probates Mittel, um abfließende Gewinne zu erfassen. Dänemark habe da gute Erfahrungen gemacht. Ein weiteres Instrument könnte in der kommenden Woche eine wichtige Hürde überspringen. Dann nämlich werden die für den Wettbewerb zuständigen Minister über die sogenannten Country-by-country-Reports entscheiden, die die EU-Kommission vorgeschlagen hatte. Sollten diese gegen viel Widerstand doch irgendwann kommen, müsste jedes Unternehmen für jeden Mitgliedstaat einzeln eine Erklärung über Gewinne und gezahlte Steuern abgeben. Und das lehnt die Wirtschaft bislang strikt ab.

Bundes finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant derzeit für Deutschland ein sogenanntes Steueroasen-Abwehrgesetz. Dieses soll Pe rsonen und Unternehmen von Geschäften mit Staaten abhalten, die sich nicht an internationale Steuerstandards halten. Maßstab ist für Scholz die Schwarze Liste der EU zu Steueroasen. Damit erhielten die deutschen Steuerbehörden die „richtigen Waffen“ gegen Steuervermeidung an die Hand, erläuterte Scholz in Berlin. Der Gesetzentwurf ist noch nicht innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Wann er ins Kabinett gehen könne, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag. Am Ende müssen auch Bundestag und Bundesrat zustimmen.