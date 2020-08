Das türkische Forschungsschiff "Oruc Reis" ankert in der Ägäis. Die Türkei hat neue Gaserkundungen im griechischen Seegebiet angekündigt. (Ibrahim Laleli /dpa)

Die Kriegsgefahr zwischen den Nato-Partnern Türkei und Griechenland im östlichen Mittelmeerraum wächst, auch wenn beide Seiten beteuern, den Dialog zu wollen. Die Türkei hat neue Gaserkundungen unter militärischer Begleitung im griechischen Seegebiet nahe der kleinen Insel Kastellorizon angekündigt. Und die Regierung in Athen reagiert auf die Provokation erwartbar, da sie ihr Gesicht nicht verlieren will: Sie mobilisiert ihre Kriegsschiffe.

Der Konflikt in der Ägäis wird auch in der EU aufmerksam verfolgt. Für Freitag hatte Athen die EU-Außenminister zu einer dringlichen Videokonferenz über die „extrem besorgniserregende“ Lage in der Region zusammengerufen. Die EU-Staaten hatten schon im Februar Einreiseverbote und Vermögenssperren gegen Personen verhängt, die an als illegal erachteten Erdgasbohrungen vor dem EU-Staat Zypern beteiligt gewesen sein sollen. Bereits 2019 hatte die EU zudem beschlossen, die Vergabe von EU-Mitteln einzuschränken, und Verhandlungen über ein Luftverkehrsabkommen ausgesetzt.

Mehr zum Thema Erdogan warnt vor Eskalation Streit um Mittelmeer-Erdgas spitzt sich zu Die Krise um Gasfelder im östlichen Mittelmeer nimmt immer größere Dimensionen an. Östlich von ... mehr »

Dass Frankreich am Tag zuvor einen Helikopterträger nach Kreta schickte und Griechenland ausdrücklich seiner Solidarität versicherte, hat in Ankara wütende Reaktionen hervorgerufen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht sich ebenfalls im Recht. Er antwortet mit der neuen Erkundungs-Eskalation auf das für ihn schockierende griechisch-ägyptische Abkommen über die Ausbeutung unterseeischer Bodenschätze von vergangener Woche. Das wiederum war eine Reaktion auf das türkisch-libysche Abkommen zur Aufteilung von Meeresschürfrechten vom November. Erdogan fühlt sich ausgetrickst und reagiert auf Missachtung stets mit Aggression.

Eigentlich wollen weder Ankara noch Athen einen Krieg, doch es fehlt nur ein Funke, um das Pulverfass zu entzünden. Dabei geht es nur vordergründig um die Öl- und Gasreserven im Mittelmeer, die nicht so gewaltig sind, wie oft dargestellt, und für die es gar keine Käufer gibt. Es geht vor allem um politische Einflusssphären. „Blaues Heimatland“ heißt die neo-osmanisch getränkte Erdogan-Doktrin, mit der der türkische Autokrat seinen Anspruch auf die Vorherrschaft im östlichen Mittelmeer untermauert.

Deutlich schwächere Kriegsgründe als eine Souveränitätsverletzung

Solange die Türkei lediglich seismische Erkundungen durchführt, bewegt sie sich im Rahmen des Völkerrechts, aber sobald sie anfängt, im international anerkannten griechischen Hoheitsgebiet Bohrungen niederzubringen, lässt sie Athen keine Wahl, als militärisch zu reagieren. Es gibt deutlich schwächere Kriegsgründe als eine Souveränitätsverletzung. Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis, eigentlich ein Mann des Ausgleichs, könnte es sich politisch gar nicht leisten, nicht zurückzuschlagen.

Doch Erdogan zündelt weiter, testet die Grenzen der EU aus und stellt sogar die Friedensordnung des Lausanner Vertrages von 1923 infrage, da er bisher aus Europa und den USA keine nennenswerte Gegenwehr gegen seinen Eskalationskurs spürt. Er pokert wie immer hoch und möchte vermutlich erreichen, dass ihm die EU die Rohstoffrechte um Kastellorizon zugesteht. Er braucht außenpolitische Krisen, um von der dramatischen Wirtschaftslage zu Hause abzulenken. Die Nato verhält sich weitgehend passiv, da Washington noch keine Strategie zum Umgang mit der türkischen Expansionspolitik entwickelt hat. Der notwendige Telefonanruf aus Washington, der Ankara 1996 beim Streit mit Athen um unbewohnte Ägäis-Inseln von einem Angriff abhielt, ist bis zu den US-Wahlen im November nicht zu erwarten.

Mehr zum Thema Griechenland hält türkisches Vorgehen für illegal Wem gehört das Gas im Mittelmeer? Seit Jahren streiten sich die Türkei und Griechenland um die Erdgas-Ausbeutung im Mittelmeer. ... mehr »

Für die EU ist es höchste Zeit, sich einzugestehen, dass ihre Beschwichtigungspolitik gegenüber Erdogan gescheitert ist. Um die oft beschworene Solidarität mit Griechenland und Zypern unter Beweis zu stellen, muss sie Zähne zeigen. Sonst könnten demnächst türkische auf griechische Kriegsschiffe feuern und damit die EU attackieren – ein Albtraum.

Zum einen ist es nötig, Erdogan zu verdeutlichen, dass nicht nur Frankreich einen Angriff auf Griechenland als Angriff auf die gesamte Union ansieht. Wirtschaftliche Sanktionen sollten folgen. Vor allem aber muss ein Weg des Dialogs gesucht werden, der es den Konfliktparteien ermöglicht, gesichtswahrend aus der Eskalationsspirale herauszukommen. Dafür braucht es das Doppelspiel ernst gemeinter roter Linien und glaubwürdiger Vermittler. Am Freitag vertagten die EU-Außenminister eine Entscheidung für zwei Wochen, forderten die Türkei aber zu sofortiger Deeskalation auf und drohten lediglich mit Strafmaßnahmen, falls die Spannungen nicht nachlassen. Das ist zu wenig und gefährlich.