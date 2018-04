Bomben explodieren in Kabul

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Anschläge in Afghanistan: Tote und zahlreiche Verletzte

Bei Anschlägen in Afghanistan werden mehrere Menschen getötet, darunter ein Presse-Fotograf. Gleich zwei Explosionen sind in der Hauptstadt zu hören. Eine weitere Bombe zielt auf Polizeimitarbeiter in Nangarhar.