Jamie Raskin kennt sich so gut wie kaum ein anderer Abgeordneter im Verfassungsrecht aus. Doch der Führer der neun Ankläger aus dem Repräsentantenhaus will bei dem an diesem Dienstag beginnenden Impeachment-Prozess gegen Donald Trump im Senat vermeiden, trockene Rechtsabhandlungen vorzutragen. Stattdessen heuerten Raskin und sein Team eine Firma für eine kurzweilige Multimedia-Präsentation an. Die schnell geschnittenen Videos sollen den Zusammenhang herstellen zwischen der wochenlangen Kampagne des Ex-Präsidenten zur Unterminierung der Wahlergebnisse, seiner 70-minütigen Rede am 6. Januar vor dem Weißen Haus und dem anschließenden Sturm des US-Kongresses durch seine aufgepeitschten Anhänger.

Offiziell hält sich Raskin zur Strategie bedeckt, wie die Ankläger am Mittwoch ihre 16 Stunden nutzen wollen, das Impeachment zu begründen. Nach an die Medien durchgesickerten Details scheint alles auf ein Verfahren ohne weitere Zeugen hinauszulaufen, das darauf abzielen soll, republikanische Senatoren mit einer Flut von Bildern und Aussagen zu den Ereignissen zu überwältigen.

Unerwarteter Gegenwind

Die Demokraten können auch auf Gerichtsmaterial von 185 wegen des Aufstands angeklagten Personen zurückgreifen. Ein oft gebrauchtes Argument der Verteidigung in diesen Verfahren lautet, dass die Aufständischen dachten, im Auftrag Trumps zu handeln. „Das war ein Ruf zu den Waffen durch den Präsidenten“, argumentiert etwa der Anwalt von Jacob Chansley, der im Schamanen-Kostüm den Kongress stürmte. Sein Mandant sei „empfänglich“ und „euphorisch“ gewesen.

Die Demokraten müssten 17 republikanische Senatoren von einer Verurteilung Trumps überzeugen. Bis auf fünf haben sich alle Republikaner dem Argument angeschlossen, ein Ex-Präsident könne nicht mehr des Amtes enthoben werden. Darauf wollen die Anwälte des Ex-Präsidenten ihre Verteidigung aufbauen.

Unerwarteter Gegenwind kommt hingegen von einem prominenten US-Verfassungsrechtler, der in der Vergangenheit für ultrakonservative Republikaner tätig geworden war. Chuck Cooper schrieb im „Wall Street Journal“, es „widerspricht der Logik, den Eindruck zu erwecken, der Senat dürfe früheren Amtsinhabern nicht den Prozess machen“. Dies sei eine grobe Fehlinterpretation der Verfassung.