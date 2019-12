In Lyon bauen Demonstranten eine Barrikade im Rahmen von Streiks und Protesten gegen die Rentenreform. (Robert Michael/DPA)

Die Franzosen haben vor zweieinhalb Jahren einen Präsidenten mit einem Programm gewählt, das nicht nur Gemütlichkeit versprach. Eine Modernisierung, ja sogar eine tiefgreifende Umwandlung des Landes kündigte Emmanuel Macron damals an, darunter auch eine Rentenreform für ein gerechteres, transparenteres und weniger kostspieliges System.

Doch nun, da er es umsetzen will, geht ein Teil der Betroffenen auf die Barrikaden und legt seit einer Woche mit Streiks das Land in Teilen lahm. Zu groß ist die Angst, länger arbeiten zu müssen, weniger Rente zu bekommen – und Privilegien zu verlieren, wie den Renteneintritt mit Anfang, Mitte 50 für Angestellte der Staatsbahn oder der Pariser Verkehrsbetriebe.

Das Argument, man kämpfe im Namen aller um die Bewahrung des Sozialstaates, greift nicht: Es geht um die Verteidigung von Pfründen einzelner innerhalb eines Systems, das durch seine diversen Sonder- und Ausnahmeregeln undurchschaubar und eben nicht gerecht ist. Doch auch in einer Zeit, in der die Menschen älter werden und immer weniger Berufstätige für einen Rentner aufkommen, ist längeres Arbeiten in Frankreich ein Tabuthema.