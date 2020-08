Verliert im Rennen um den CDU-Vorsitz an Boden: Nordrheins-Westfalens Ministerpräsident Arnim Laschet. (HENNING KAISER)

Was waren das für Bilder! Angela Merkel und Markus Söder auf Kutschfahrt vor der malerischen Kulisse des Voralpenlandes, später in der Spiegelgalerie des prunkvollen Schlosses auf Herrenchiemsee. Großes Brimborium, viel Symbolik: Es fehlte nur noch das Zepter, das die Kanzlerin an ihren Nachfolger in spe hätte übergeben können. Die Rechnung von Söders PR-Strategen ging auf: Auf allen Kanälen liefen die Aufnahmen vom Chiemsee. Keine Frage, der Ministerpräsident hat gegenwärtig einen Lauf. Und er strotzt dabei vor Selbstbewusstsein.

Ganz anders Armin Laschet. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wirkt angespannt, seine einstige Leichtigkeit hat er verloren. Die Kritik an seinem Zickzackkurs in der Corona-Krise hat ihm zugesetzt. Bereits Mitte April genehmigte Laschet die Öffnung von Möbelmärkten, als andere Geschäfte noch mit vorgegebenen Mini-Verkaufsflächen haderten. Seine Begründung: Nordrhein-Westfalen sei nun einmal „das Land der Möbelbauer“. Auch bei der Öffnung der Schulen wollte Laschet ganz vorne sein, an Rhein und Ruhr starteten sie schneller als in allen anderen Bundesländern. Wenige Tage später mussten zwei Schulen gleich wieder schließen. Dann der Fall beim Fleischriesen Tönnies: Dort infizierten sich 1700 Arbeiter, trotzdem zögerte der Regierungschef tagelang, bis er den Lockdown in der Region Gütersloh verhängte.

Nur 28 Prozent für einen Kanzlerkandidaten Laschet

Für Laschet ist es ein Sommer des Abstiegs. Noch im Frühjahr lag er im Rennen um den CDU-Bundesvorsitz klar vor seinen Konkurrenten Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Jens Spahn (der mittlerweile mit Laschet als Team antritt). Jetzt schmiert er in den Umfragen ab. Laut „ZDF-Politbarometer“ von Mitte Juli halten 64 Prozent der Bundesbürger den CSU-Mann Söder für kanzlertauglich, Merz halten 31 Prozent für geeignet. Abgeschlagen folgen Laschet mit 19 und Röttgen mit 14 Prozent. In einer nur wenige Tage alten Duell-Umfrage deklassiert der frühere Fraktionschef den Ministerpräsidenten: 72 Prozent der Unionswähler wünschen sich Merz als Kanzlerkandidat, Laschet kommt lediglich auf 28 Prozent.

Angesichts solcher Ergebnisse verliert Laschet an Unterstützung im CDU-Establishment. So machen sich mehrere Bundestagsabgeordnete aus dem einflussreichen Südwest-Landesverband für Spahn als neuen Parteichef stark. Sie haben Laschet, Merz und Röttgen zur freiwilligen Aufgabe im Bewerberrennen aufgefordert. Das ist keine dumme Idee: Für Spahn wäre der Weg an die Parteispitze frei, und mit dem 40-Jährigen könnte die CDU von einem echten Generationswechsel sprechen. Der Minister wäre jung genug, um Söder in der K-Frage ohne Gesichtsverlust den Vortritt zu lassen. Nach der Bundestagswahl könnte dann Merz der lachende Dritte sein und Wirtschafts- oder Finanzminister werden – um auch dessen Anhänger ins Boot zu holen.

Der große Verlierer in diesem Szenario wäre Laschet. Er wäre politisch angeschlagen – ob als Bundespolitiker mit einem eher unbedeutenden Ministerposten oder weiterhin als Regierungschef in Düsseldorf. Das ist Laschets Dilemma: Er kann nicht aufgeben, auch wenn er wohl nicht mehr gewinnen kann. Schon gibt sein Lager Durchhalteparolen aus: Man sehe doch bei der noch amtierenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, wie schnell sich das Blatt wieder zum Guten wenden könne.

Spahn hält der Tandem-Lösung mit Laschet die Treue. Noch. Möglich wäre der Rollentausch aber sehr wohl, mit Spahn als Nummer eins. Und dann käme Söder in der K-Frage wieder ins Spiel. Ein „Macher-Duo“ der Union wäre – nach jetzigem Stand – ungleich aufregender als etwa eine Solo-Nummer von Merz. Und das sehen auch immer mehr Unions-Anhänger so: Laut „Trendbarometer“ von RTL und NTV halten 66 Prozent von ihnen das Gespann „für eine gute Lösung“.

Bleibt die Frage: Will Söder überhaupt nach Berlin? Angesprochen auf seine politische Zukunft kokettiert er stets mit der Bemerkung „Mein Platz ist in Bayern.“ Man erinnere sich jedoch an die etwas unfreundlichen Worte von Horst Seehofer über Söder: „Er ist von Ehrgeiz zerfressen.“ Immerhin könnte der 53-Jährige Geschichte schreiben. Er wäre der erste CSU-Kanzler überhaupt. Zumindest in Bayern wäre ihm ein Denkmal sicher.