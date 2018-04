Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll es einen Korruptionsskandal in der Außenstelle Bremen geben. (dpa)

Die ehemalige Leiterin der Bremer Ausstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge soll zwischen 2013 und 2017 in rund 2000 Fällen jesidischen Kurden zu Unrecht Asyl gewährt haben. Gegen die 57-Jährige wird nach Informationen des WESER-KURIER wegen Bestechlichkeit und Verstoß gegen das Asylgesetz ermittelt. Drei Rechtsanwälte aus Bremen, Hildesheim und Oldenburg stehen wegen Bestechung im Visier der Staatsanwaltschaft. Sie sollen im großen Stil und teilweise mit eigens angemieteten Bussen Kurden aus Syrien und dem Irak von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nach Bremen gebracht und dort für eine bevorzugte Bearbeitung der Anträge gesorgt haben. Im Zuge der Ermittlungen wurden am Mittwoch und Donnerstag acht Objekte in Bremen und Niedersachsen durchsucht, neben den Privatwohnungen auch die Kanzleien der drei Juristen.

Leiterin hatte großes Verständnis für Jesiden

Die Bamf-Mitarbeiterin, gegen die ermittelt wird, leitete die Bremer Außenstelle des Bamf nach Informationen des WESER-KURIER viele Jahre lang, sie galt in Bremer Fachkreisen als erfahren und sachkundig. Die Situation von Jesiden beschäftigte die ehemalige Außenstellen-Leiterin offenbar stark: In sozialen Netzwerken griff sie vielfach die Verfolgung dieser religiösen Minderheit in Beiträgen auf. Auch in Bremer Fachkreisen war bekannt, dass sie ein großes Verständnis für Jesiden hatte. Zum Beispiel besuchte sie 2016 einen Filmabend zur Situation von Jesiden, den der selbst jesidische Bremer Bürgerschaftsabgeordnete Cindi Tuncel (Linke) organisiert hatte. „Sie wusste, wie es vielen Jesiden geht und kannte sich bei dem Thema aus“, sagt Tuncel.

Der Linken-Politiker zeigte sich überrascht, dass Bestechung notwendig gewesen sein solle, damit Asylanträge von Jesiden in Bremen positiv beschieden wurden. „Es gibt sehr hohe Anerkennungsquoten für Jesiden, die hier Asyl beantragen, zudem hat die Bremer Bürgerschaft 2014 auch den Schutz verfolgter Minderheiten erhöht, so dass für Jesiden, die in Bremen leben, der Familiennachzug erleichtert wurde.“

Auffälligkeiten bereits seit Oktober bekannt

Die auffällig hohen Anerkennungszahlen in Bremen im Vergleich zu anderen Bundesländern seien bereits im Oktober bekannt gewesen, sagt CDU-Innenpolitiker Wilhelm Hinners. „Schon da hätten die Alarmglocken beim Innensenator schrillen müssen, und man hätte der Sache nachgehen können“. Der CDU-Abgeordnete verweist damit auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage im Oktober. Schon damals wurde ersichtlich, dass Asylanträge von Flüchtlingen aus Afghanistan, Irak und Iran in Bremen deutlich öfter Erfolg als in anderen Bundesländern haben. Im ersten Halbjahr 2017 wies die Bremen mit 85 Prozent bundesweit die höchste Anerkennungsquote für Flüchtlinge aus dem Iran auf – in Bayern war diese Zahl mit 37,6 Prozent nicht mal halb so hoch.

„Es ist ungeheuerlich, dass der Rechtsstaat so einfach ausgehebelt werden kann“, kommentiert Lencke Steiner, Vorsitzende der FDP-Fraktion. „Wenn es der Wahrheit entspricht, dass über 2000 Asylanträge systematisch nach Bremen zum Durchwinken vermittelt worden sind, dann haben wir es hier mit Behördenversagen zu tun.“ Es sei auch nicht auszuschließen, dass Asylsuchende an dem Betrug beteiligt gewesen seien, so Steiner. Die FDP hat für die Bürgerschaftssitzung in der kommenden Woche eine Aktuelle Stunde im Parlament beantragt.

Die Grünen fordern Aufklärung: „Korruption ist in einem Rechtsstaat nicht hinnehmbar. Sollte sich der Anfangsverdacht bestätigen, muss die Bundesregierung korruptionsanfällige Strukturen in dieser Bundesbehörde umgehend beseitigen“, sagt der grüne Innenpolitiker Björn Fecker. Mögliche Rechtsbrüche müssten geahndet werden. „Dieser Fall ist auch vor dem Hintergrund fatal, weil ihn manche dafür instrumentalisieren, gegen Flüchtlinge und die engagierte Integrationsarbeit vor Ort zu hetzen.“ Wer vor Krieg oder politischer Verfolgung hier Schutz suche, müsse auch weiterhin Asyl erhalten.

Jesiden sind eine religiöse Minderheit, von denen die meisten im Nordirak, in Nordsyrien und im Südosten der Türkei leben. Die meisten Jesiden sprechen Kurdisch. Viele flohen vor Diskriminierung und Verfolgung ins Ausland. Vor allem im Irak wurden seit 2014 Tausende Jesiden seit Jahren durch die Terrormiliz Daesch versklavt und getötet. In Deutschland gibt es mit geschätzt 100.000 Menschen die größte Diasporagemeinschaft der Jesiden.

Der Fall kam ins Rollen, als nach Informationen des WESER-KURIER die Region Hannover und eine weitere Ausländerbehörde im Sommer 2016 dem niedersächsischen Innenministerium Auffälligkeiten gemeldet hatten. Danach sollen niedersächsische Abschiebebescheide plötzlich von der Bremer Außenstelle aufgehoben worden sein. Ressortchef Boris Pistorius (SPD) forderte daraufhin im September 2016 den damaligen Bamf-Präsidenten Frank-Jürgen Weise zum Tätigwerden auf.

