Der Bundestag in den Zeiten vor Corona. Seit 2017 sitzen 709 Abgeordnete im Berliner Reichstagsgebäude. (Ralf Hirschberger / dpa)

Die Wahlrechtsreform steht symbolisch für alles, was an großen Koalitionen gern bekrittelt wird, nicht immer zu Recht. Jahrelang haben sich CDU, CSU und SPD gegenseitig blockiert, wenn es um die dringend nötige Verkleinerung des aufgeblähten Parlaments ging. Als es immer mehr Kritik an der Selbstblockade gab, ließen sich die Großkoalitionäre lustlos auf einen Kompromiss ein. Danach hatte man es plötzlich aber ganz eilig, ein Vorwand, um die Opposition außen vor zu lassen. Sie wurde in dieser Frage quasi kaltgestellt. Dieses Verhalten der Groko-Parteien ist dem Deutschen Bundestag als gesetzgebendes Organ der Bundesrepublik einfach unwürdig. Und diese Aussage trifft leider auch auf das Reformergebnis zu. Dennoch: Nach der Zustimmung des Bundesrats vor wenigen Tagen ist der Umbau des Wahlrechts „durch“.

Herausgekommen ist ein Reförmchen. Besser gesagt: Die Lösung des Problems wird – einmal mehr – in die Zukunft verschoben. Eine Expertenkommission soll noch in dieser Legislaturperiode beginnen, Vorschläge zu machen, die bei der Bundestagswahl 2025 greifen sollen. Für die Wahl 2021 bleibt also fast alles beim Alten. Und damit auch das Kernproblem: Der Bundestag ist mittlerweile auf die Rekordgröße von 709 Sitzen angewachsen, regulär wären es 598.

Wo drückt der Schuh? Jeder zusätzliche Abgeordnete bedeutet höhere Kosten und mehr Bürobedarf. Das XXL-Parlament liegt dem Steuerzahler mit insgesamt einer Milliarde Euro pro Jahr auf der Tasche, hat der Bund der Steuerzahler ermittelt. Dazu gehören natürlich die Kosten für die Bundestagsverwaltung. Aber auch jeder Abgeordnete ist ein Kostentreiber. Diese „aktiven mandatsbezogenen“ Ausgaben belaufen sich auf 533 Millionen Euro, zum Beispiel für die Vergütung von Mitarbeitern oder auch für Dienstreisen. Somit kostet jedes Mandat jährlich mehr als 750.000 Euro. Auch räumlich platzt der Bundestag aus allen Nähten. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat bereits mit dem Bau von Bürocontainern gedroht.

Aber es geht nicht nur ums Geld. Zusätzliche Abgeordnete machen den Bundestag nicht automatisch besser, sondern uneffektiver. Beispiele: Für jeden Politiker wird die Redezeit noch kürzer, die Sitzungen von Fraktionen und anderer Gremien ziehen sich in die Länge.

Nach der Bundestagswahl 2021 wird sich an diesen Nöten wenig ändern. Beim – sehr wahrscheinlichen – erneuten Überschreiten der Regelgröße von 598 Sitzen sollen pro Partei bis zu drei Überhangmandate nicht durch Ausgleichsmandate kompensiert werden. Solche zusätzlichen Mandate haben das Parlament aufgebläht. Aktuell gibt es 46 Überhangs- und 65 Ausgleichsmandate. Da sind die drei Sitze minus bestenfalls ein schwacher Dämpfungsmechanismus. Drei – die Zahl belegt schon den fehlenden Ehrgeiz von CDU, CSU und SPD.

Nutzen tut diese Regelung vor allem der CDU, sie bringt mehr Direktkandidaten durch als alle anderen Parteien zusammen. Das ändert nichts am Parteienproporz, sichert den Christdemokraten eine hohe Gesamtzahl an Sitzen – zum Beispiel auch, übrigens beliebt bei allen Parteien, um verdienstvollen, angegrauten Landespolitikern noch ein paar Jahre in Berlin zu gönnen.

Dabei gibt es wahrlich durchdachtere Ideen. So haben Grüne, Linke und FDP ihre Gegensätze einfach beiseitegeschoben und viel früher als die Groko einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorgelegt. Ihr Vorschlag: Die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 250 zu senken und Überhangmandate parteiintern über die Landeslisten zu kompensieren. Doch von den Großkoalitionären wurden diese Ideen nicht beachtet, obwohl es eigentlich gute parlamentarische Tradition ist, zusammen mit der Opposition an einer Neuordnung des Parlaments zu feilen.

Auch in diesem Punkt haben die Groko-Parteien ihre staatspolitische Verantwortung ignoriert. Das Wahlrechtsschlamassel ist schon viel zu lange ein Zombie der deutschen Politik, einfach nicht totzukriegen. Was aber schlimmer ist: Dieses jahrelange Trauerspiel kostet Glaubwürdigkeit. Vor allem, wenn sich die Berechnungen einiger Skeptiker bei der nächsten Wahl bewahrheiten sollten. Sie befürchten einen Bundestag mit bis zu 800 Abgeordneten.