Häufung von „Precursor“-Fällen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auch Atomreaktor Tihange-1 höheres Sicherheitsrisiko

In den Jahren 2013 bis 2015 gab es insgesamt acht „Precursor“-Fälle in Tihange-1 - das ist mehr als die Hälfte aller in ganz Belgien.