Der Innenminister will auf Twitter aktiv werden - so will er seine Sicht der Dinge besser verbreiten können. (Andreas Gebert)

CSU-Chef Horst Seehofer will bald bei Twitter loslegen. Wenn es einen deutschen Politiker gibt, der Freund und Feind in ähnlich nachhaltiger Weise irritieren kann wie US-Präsident Trump, dann ist es der Bundesinnenminister. Tweets des Zuschnitts „Markus Söder ist ein toller Ministerpräsident“ sind da eher nicht zu erwarten. Womöglich will da einer seinen Frust ablassen? Das kann ja heiter werden.

Seehofers kürzlicher Auftritt in Töging am Inn hat gezeigt: Der 69-Jährige ist schon etwas gekränkt. In einem hat er recht: Viele von denen, die ihn wegen mangelnden Anstands und unkorrekter Sprache kritisieren, zielen selbst kräftig unter die Gürtellinie. Allerdings: Wer mit Rücktritt droht, ihn beinahe vollzieht, um dann kunstvoll zurückzuziehen, kann nun mal nicht mit Bewunderung rechnen.

Der CSU-Chef hat sich schlichtweg verkalkuliert und ärgert sich jetzt darüber. Dass Politiker in solchen Situationen die Ursachen in feindseligen „Kampagnen“ suchen, ist nichts Neues, aber eines Horst Seehofer eigentlich unwürdig. Im Übrigen ist der CSU das Instrument der Kampagne auch nicht gerade fremd.