Die Menschen haben das Vertrauen in die Kirche oft schon verloren. (Felix Kästle/dpa)

Für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) werden es spannende Tage: Von Sonntag an kommen die Mitglieder ihres Kirchenparlaments, der Synode, zu ihrer turnusgemäßen Tagung in Würzburg zusammen. Und ein einziges Wort auf der Tagesordnung reicht aus, um sich vorzustellen, wie lebhaft die Debatten werden. Es ist das „M“-Wort: „M“ wie „Missbrauch“.

Denn auch die EKD muss sich, genau wie die katholische Kirche, mit der Frage der sexualisierten Gewalt in ihren Kirchengemeinden und Einrichtungen auseinandersetzen. Auch aus evangelischen Pfarrhäusern sind Missbrauchsfälle bekannt, auch an evangelischen Schulen und Kindergärten trieben Kinderschänder ihr Unwesen.

Und das nicht nur im schleswig-holsteinischen Ahrensburg oder im Kinderheim der Brüdergemeinde in Korntal – zwei Fälle, die in den letzten Monaten und Jahren für den sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche standen. Insgesamt sind bislang rund 500 Missbrauchsopfer aus den Reihen des deutschen Protestantismus aktenkundig.

Im Unterschied zu den Katholiken ist die EKD bei Prävention und Aufarbeitung allerdings noch in Trippelschritten unterwegs. Noch gibt es in der EKD keinen zentralen Missbrauchsbeauftragten. Allerdings hat die Kirchenkonferenz, die Vertretung aller Landeskirchen im großen Dachverband EKD, die Einrichtung eines Beauftragtenrates beschlossen. Dazu soll es eine zentrale, unabhängige Anlaufstelle für Missbrauchsopfer geben.

Zu verdanken sind diese Fortschritte der engagierten Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, die mit ihrer Aufarbeitung der Ahrensburger Fälle Maßstäbe setzte. Doch acht Jahre nach dem Bekanntwerden der Fälle am katholischen Canisius-­Kolleg ist die EKD als Ganzes trotzdem langsam unterwegs. Ihre Bemühungen kommen spät, eigentlich zu spät für eine Kirche, die sich immer größtmögliche Transparenz auf ihre Fahnen schrieb.

Doch die beiden großen Kirchen sind beim Thema Missbrauch auch nicht ohne Weiteres vergleichbar. Die evangelische Kirche kennt keinen Zölibat. Was zur Folge hat, dass in protestantischen Pfarrhäusern oft auch eine Pfarrfrau und die Kinder des Pfarrers lebten. Das schließt nicht aus, dass es auch dort Fälle sexuellen Missbrauchs gab. Aber es gibt derzeit keinerlei Anzeichen dafür, dass evangelische Pfarrfamilien irgendwie häufiger oder stärker betroffen waren, als ganz normale Familien, die irgendwo in Deutschland leben.

Ähnlich ist es bei der Vertuschung durch Versetzung eines Täters: Solche Versuche gab es naturgemäß auch bei den Protestanten. Aber ganz sicher seltener als im katholischen Raum: Denn in den evangelischen Landeskirchen haben die Gemeinden erhebliche Mitspracherechte, wenn es darum geht, eine Pastorenstelle zu besetzen. Nur wenn es etwa um Seelsorge in einem Krankenhaus, im Gefängnis oder an anderen besonderen Orten geht, kann die Kirchenverwaltung ganz allein entscheiden.

Gefährdet sind in der evangelischen Kirche dagegen andere Bereiche, etwa die Jugendarbeit, die oft von speziellen Mitarbeitern oder Ehrenamtlichen geleitet wurde. Denn in der aufgeklärten, liberalen Pädagogik der 1970er- und 1980er- Jahre wurde ein sehr offenes, freies Verhältnis zur Sexualität gelehrt und praktiziert. Und im Unterschied zur katholischen Kirche, die an dieser Stelle eher konservativ ist, schwappten solche Strömungen stets schnell in den deutlich liberaleren Protestantismus über.

Als die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz kürzlich ihre Landessynode hielt, wurde bekannt, dass seit 1991 in dieser Landeskirche zehn Missbrauchsfälle aktenkundig wurden. Der Verdacht richtete sich gegen drei Pfarrer, einen Küster, zwei Erzieher, drei Kita-Mitarbeiter und ein ehrenamtlich aktives Mitglied eines Gemeindekirchenrats. Sollte man in Würzburg tatsächlich eine Studie zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs planen, wird also eine Archivrecherche in den Personalakten der Pfarrerinnen und Pfarrer nicht ausreichen. Hier müssen auch die Ehrenamtlichen und die Mitarbeiter von Kinder- und Jugendeinrichtungen untersucht werden.

Ähnlich wie in der katholischen Kirche müssen auch die Protestanten die Missbrauchsopfer und ihre Anliegen stärker in den Blick nehmen. Es braucht einen aktiven Dialog mit ihnen, Entschädigungen und Hilfen, die diesen Namen verdienen. Gerade weil die evangelische Kirche insgesamt weniger belastet ist als die Katholiken, hat sie das Potenzial, hier mit voller Kraft voranzuschreiten.