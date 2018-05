Der Kampf um die Deutungshoheit über den Rechtsstaat ist mal wieder voll entbrannt, vielleicht wäre aber dieser Rechtsstaat ohne die hin und wieder erfolgende übergriffige Polemik von Politikern zu langweilig. Nachdem der frühere Verkehrsminister Alexander Dobrindt für seine Äußerungen über Anwälte, die Migranten vertreten („Abschiebe-Industrie“), zu Recht heftige Kritik von Seiten der Anwaltschaft einstecken musste, legt der Politiker nunmehr nach: Wer gegen drohende Abschiebung vor Gericht klage, betreibe „Sabotage des Rechtsstaats“, Rechtsanwälte ausdrücklich mit inbegriffen.

Auch diesmal folgt die Reaktion des Deutschen Anwaltvereins prompt: Dobrindt lege die Axt an den Grundsatz, dass sich jeder in Deutschland gegen staatliche Entscheidungen juristisch wehren könne. Die Schlagzeile der „Welt“ dazu: „Anwaltverein kritisiert Dobrindt – Axt an Grundsatz des Rechtsstaats“.

Wer hat recht? Jedenfalls nicht Herr Dobrindt. Hierzu das kleine Einmaleins des Rechtsstaats: Es herrscht das Prinzip der Gewaltenteilung. Das Grundgesetz sieht vor, dass die gewählten Volksvertreter (die Parlamente) Gesetze erlassen. Die Verwaltung (die Behörden) setzen die Gesetze um. Die Gerichte kontrollieren die Einhaltung der Gesetze. Hieraus folgt der Grundsatz: Wer in Deutschland durch staatliches Handeln betroffen ist, hat das Recht, die Entscheidung der Behörde durch Gerichte überprüfen zu lassen – und das heißt selbstverständlich auch: jeder hat dieses Recht. Die Aufgabe der unabhängigen Anwaltschaft dabei: Den Betroffenen bei der Geltendmachung seiner Rechte gegenüber dem Staat zu vertreten. Dabei macht das Grundgesetz keine Ausnahme, ob der Betroffene deutscher Staatsangehöriger ist oder nicht. Der Rechtsanwalt, der einen Kläger vor Gericht vertritt, übt deshalb nicht nur seinen Beruf aus, sondern nimmt damit eine rechtsstaatliche Aufgabe war, die von unserem Grundgesetz garantiert wird. Der deutsche Anwaltsverein liegt mit seinem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit also richtig.

Braucht Herr Dobrindt tatsächlich Nachhilfe im Fach „Grundrechte und Verfassungsrecht“? Das wäre vermutlich zwecklos. Alexander Dobrindt ist gestandener Politiker und Mitglied einer demokratischen Partei. Er weiß, dass seine Äußerungen einer auch nur wohlwollenden Prüfung nicht standhalten, aber der Chef der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag ordnet diese rechtsstaatlichen Grundsätze dem Wahlkampf unter. Das hat leider in Deutschland, formulieren wir es mal polemisch, schon einmal in der Vergangenheit eine schlimme Tradition gehabt.

Zur Person

Unser Gastautor

ist seit 1998 Rechtsanwalt und praktiziert als Partner der Kanzlei Oltmanns, Kandelhard & Büsing in Bremen- Vegesack. Der 49-Jährige ist seit 2014 Präsident der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Bremen.