Im vergangen Jahr starben 445 Radfahrende auf deutschen Straßen. (Carsten Rehder/dpa)

Seit der Wiedervereinigung ist die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Menschen in Deutschland von 11 300 Menschen auf 3275 um fast zwei Drittel gesunken. Leider sind die Zahlen in den vergangenen sechs Jahren fast gleich geblieben und 2018 sogar im zweiten Jahr hintereinander wieder gestiegen. Besonders bedrückend ist die Entwicklung bei den Radfahrenden. Im vergangen Jahr starben 445 Radfahrende auf deutschen Straßen und somit 65 mehr als 2017. Täglich stirbt mindestens eine Radfahrerin oder ein Radfahrer auf unseren Straßen, und alle halbe Stunde wird eine Person auf dem Rad schwer verletzt.

Bei der weit überwiegenden Anzahl der Unfälle von Radfahrenden sind Autos die Unfallgegner und in rund dreiviertel der Unfälle sind die Autofahrenden die Allein- oder Hauptverursacher der Unfälle. Die sogenannten Alleinunfälle von Radfahrenden sind häufig durch schlechte Radwege verursacht.

Es würde aber zu kurz greifen, die Ursache bei DEN Autofahrenden oder DEN Radfahrenden zu suchen. Die wahre Ursache für viele Unfälle liegt in der für das Auto optimierten Verkehrsinfrastruktur einschließlich einer viel zu hohen Regelgeschwindigkeit von 50 km/h in geschlossenen Ortschaften.

Weniger Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang in Bremen

In Bremen sind in den vergangenen Jahren die Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang – entgegen dem Bundestrend – zurückgegangen. Dies betrifft auch die tödlichen Unfälle von Radfahrenden. Dies ist nicht einfach passiert, sondern dafür hat Bremen notwendige Maßnahmen durchgeführt. Die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit auf der A1 auf 120 km/h vor einigen Jahren hat die tödlichen Unfälle dort fast auf null gebracht. Innerstädtisch wurden insbesondere für den Rad- und Fußverkehr deutliche Verbesserungen erreicht.

Aber auch in Bremen ist die Verkehrspolitik noch überwiegend autozentriert. Dies führt nicht nur zu einer massiven Belastung der Anwohner und der anderen Verkehrsteilnehmer, es führt auch für die Autofahrenden selber zu immer mehr Staus. Was passiert, wenn man eine autogerechte Stadt baut, können Bremer jeden Tag in der Überseestadt erleben. Die Umsetzung der „Vision Zero“ – null Tote im Straßenverkehr – und die Schaffung einer lebenswerten Stadt, in der der öffentliche Raum nicht mit Autos zugestellt wird, verlangt eine deutliche Fokussierung der Verkehrspolitik auf den Umweltverbund aus ÖPNV, Fußverkehr und Radverkehr. Deshalb braucht Bremen eine konsequente Verkehrspolitik für sichere durchgängige Radwege und geschützte Kreuzungen.

Zur Person

Unser Gastautor ist seit 2010 im Bundesvorstand des ADFC. Seit 18 Jahren engagiert sich der stellvertretende Vorsitzende für die Belange der Radfahrer.