Schlamperei und Rechtsbrüche

Auch SPD-Politiker für Untersuchungsausschuss in Bamf-Affäre

Der Skandal um Schlamperei und Rechtsbrüche beim Flüchtlingsamt Bamf zieht Kreise. Die SPD-Chefin sagt, ein Untersuchungsausschuss sei unnötig, weil der zu langsam in die Gänge komme. Doch das sehen nicht alle in ihrer Partei so.