Am Wochenende hatten Tausende Menschen in vielen Städten Deutschlands wie hier in Stuttgart gegen die Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens im Kampf gegen die ­Corona-Pandemie demonstriert. Wie schon in den Wochen davor waren unter den Teilnehmern unter anderem Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Rechtspopulisten und politisch schwer einzuordnende ­Menschen. (Gollnow/DPA)

Der Kampf der Bundesregierung gegen die Corona-Pandemie hat das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu ihr auf einen neuen Rekordwert gehoben. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung hervor. 49 Prozent der Befragten sind demnach der Meinung, die Regierung sei stark genug. Das ist ein Anstieg von 20 Prozentpunkten gegenüber den Werten von vor einem halben Jahr (19 Prozent). Dies sei zudem der „höchste absolute Wert“, seit Allensbach die Frage 1999 erstmals gestellt hat, sagte Robert Vehrkamp, Demokratieexperte der Bertelsmann-Stiftung, dieser Zeitung. „Die Bevölkerung vertraut sehr weitgehend den Maßnahmen der Regierung während der ersten Phase der Pandemie. Die Werte sind außergewöhnlich und die Veränderungen mehr als deutlich“, so der Experte.

Allerdings könnten sich diese Bewertungen auch wieder ändern, warnte der Vertreter der Bertelsmann-Stiftung: „Die Bundesregierung sollte sich auf diesen Zahlen deshalb nicht ausruhen. Sie sind kein Blankoscheck für die Zukunft.“ Immerhin zeigten sie aber eine sehr gute vorläufige Schlussbilanz der nunmehr abgeschlossenen ersten Phase des Kampfes gegen das Virus. 26 Prozent der Befragten gaben an, sie machten sich Sorgen, dass die Regierung zu schwach sei. Im November 2019 hatte dieser Wert mit 58 Prozent die bisherige Höchstmarke erreicht.

Auch auf das Vertrauen in das politische System hat die Corona-Krise erhebliche Auswirkungen. In der Ende April durchgeführten Umfrage gaben 68 Prozent der Befragten an, sie empfänden den Staat in Deutschland als sehr oder eher stark. Dies sind 23 Prozentpunkte mehr als im November 2019, als 45 Prozent diese Meinung teilten. 23 Prozent und damit weit weniger als im vergangenen Jahr gaben nun an, sie fänden den Staat sehr oder eher schwach (im November 2019 waren das 44 Prozent).

Der Protest- und Bewegungsforscher Dieter Rucht rechnet damit, dass auch die aktuelle Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen schwächer werden dürfte. Er erwarte, dass der Protest „an Rückhalt verliert in dem Maße, in dem die Auflagen gegen die Pandemie gelockert werden – immer vorausgesetzt, dass es keine zweite Welle gibt“. Außerdem werde sich der Protest ein Stück weit entmischen, sagte Rucht dieser Zeitung: „Es werden Leute zu Hause bleiben, weil sie nicht hinter den falschen Fahnen und dubiosen Figuren mitlaufen wollen.“ Das lasse sich bereits am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz sehen, wo anfangs Linke und Rechte zu gemeinsamen „Hygienedemos“ versammelt waren.

Rucht betonte, es sei schwierig, den sehr ­heterogenen Protest auf einen Nenner zu bringen, „tendenziell aber heißt der gemeinsame Nenner Rechtspopulismus“. Von dort komme „ein Gutteil der Forderungen, also die Elitenfeindschaft und die Verklärung der eigenen Rolle: Wir sind das Volk gegen ,die da oben’, die man als selbstbezogen und womöglich korrupt verurteilt“. Der Protest sei „eher rechts- als linksaffin“. Wer sich tatsächlich aus liberaler Grundüberzeugung Sorgen um die coronabedingte Aussetzung von Grundrechten mache, schließe sich dort ohnehin nicht an, erklärte Rucht, sondern spreche „genuin und exklusiv das Demonstrationsrecht an“. „Das hat zum Beispiel in Hamburg eine Gruppe von Verwaltungsrechtlern gemacht.“

Rucht beschäftigt sich seit Jahrzehnten als Soziologe mit politischen Bewegungen, bis zu seiner Emeritierung 2011 leitete er die Forschungsgruppe „Zivilgesellschaft, Citizenship und politische Mobilisierung in Europa“ am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Inzwischen arbeitet er am Institut für Protest- und Bewegungsforschung ipb.

Als mögliche Profiteurin sieht Rucht die AfD. Sie habe „unter Corona an Aufmerksamkeit verloren“ und werde nun parteipolitisch Kapital aus den Protesten zu schlagen versuchen. „Sie springt nun auf diesen Zug bereits auf und muss das auch. Ihr Großthema Flüchtlinge zieht nicht mehr und hat nicht länger die Problemdimension von 2015.“ Der Bewegungsforscher rechnet allerdings nicht damit, dass Corona-Proteste noch einmal die Politik treiben können wie seit 2015 die Flüchtlingsfrage. Den Coronaprotesten werde „bald der Wind in den Segeln fehlen“, sagte er. „Und Gruppierungen wie , ,Widerstand 2020’ gebe ich ohnehin keinerlei Chancen.“

Auch in der katholischen Kirche wächst der Widerstand gegen Verschwörungstheoretiker in den eigenen Reihen. Die deutschen Bischöfe gingen auf Distanz zu einer Gruppe um die Kardinäle Gerhard Ludwig Müller und ­Joseph Zen Ze-kiun, die mit Erzbischof Carlo Maria Vigano eine Warnung veröffentlicht hatten. Demnach solle die Corona-Pandemie genutzt werden, um eine Weltregierung zu schaffen, „die sich jeder Kontrolle entzieht“. „Die Deutsche Bischofskonferenz kommentiert grundsätzlich keine Aufrufe einzelner ­Bischöfe außerhalb Deutschlands“, sagte ihr Vorsitzender Georg Bätzing der Katholischen Nachrichten-Agentur: „Allerdings füge ich hinzu, dass sich die Bewertung der Corona-Pandemie durch die Deutsche Bischofskonferenz grundlegend von dem veröffentlichten Aufruf unterscheidet.“

Der Aufruf kritisiert, die Pandemie werde als Vorwand genutzt, um „Grundfreiheiten unverhältnismäßig und ungerechtfertigt“ einzuschränken, einschließlich des Rechts auf Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Freizügigkeit. So ernst der Kampf gegen Covid-19 sein möge, dürfe er nicht „als Vorwand zur Unterstützung unklarer Absichten supranationaler Einheiten dienen, die sehr starke politische und wirtschaftliche Interessen verfolgen“. Die deutschen Bischöfe hatten dazu erklärt, dass die Einschränkungen – auch bei den Gottesdiensten – „vernünftig und verantwortungsvoll“ gewesen seien.