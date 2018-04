Martin Schulz (r) und Sigmar Gabriel (SPD) im Bundestag in Berlin in den hinteren Sitzreihen. (dpa)

Der eine wollte Bundeskanzler werden, der andere gerne Außenminister bleiben, doch in der Politik ist es wie im richtigen Leben: Träume gehen selten in Erfüllung. Und so landeten Martin Schulz und Sigmar Gabriel, inzwischen nur noch ziemlich beste Feinde, beide auf den harten Hinterbänken des Deutschen Bundestages. Es ist ruhig um sie geworden, sehr ruhig. Und sofort stellt sich die Frage: Was machen die beiden ehemaligen Alpha-Tiere der SPD eigentlich?

Beide lauschten sie zum Beispiel am 21. März der Regierungserklärung von Angela Merkel, die eine Woche zuvor zum vierten Mal hintereinander Kanzlerin geworden war. Und beide blickten sie auf die Regierungsbänke, auf denen eigentlich sie hätten Platz nehmen wollen. Nun waren sie nur zwei von 709 Bundestagsabgeordneten. Martin Schulz nahm es scheinbar gelassen: "So ist das nun mal in der Politik", sagte er. Ein Blick in sein Gesicht verriet, wie er litt.

Sigmar Gabriel pflegt weiterhin den Kontakt zur Kanzlerin. Angela Merkel und er kamen in all den Jahren gut zusammen klar – sie tun es immer noch. Kürzlich wurden sie, vertraut miteinander plaudernd, im Berliner Restaurant "Chez Maurice" beobachtet. Ausgerechnet an dem Abend, als im Olympiastadion das Länderspiel Deutschland gegen Brasilien stattfand. Die fußballverrückte Kanzlerin ließ tatsächlich ein solches Highlight für ein Essen mit Sigmar Gabriel sausen – die Gunst der Kanzlerin wird seinem zuletzt so arg gebeutelten Ego gut getan haben.

Keine Tweets mehr

Ansonsten versucht sich Gabriel, mit ein paar Twittermeldungen die Zeit zu vertreiben. Zu Ostern postete er ein Foto eines mit bunt bemalten Eiern behängten Forsythienstrauchs. Vor ein paar Tagen dann eine Reminiszenz an eine seiner politischen Großtaten. "Heute war ich bei der schönsten Veranstaltung des letzten Jahres: bei der Edeka-Betriebsversammlung der früheren Tengelmann-Mitarbeiter. Sie arbeiten jeden Tag, verdienen nicht viel Geld, aber umso mehr unseren Respekt. Wenn es drauf ankommt, muss Politik ihnen zur Seite stehen!"

Plumper hätte Gabriel nicht daran erinnern können, wie er 2016, damals noch als Wirtschaftsminister, angeblich 15.000 Arbeitsplätze bei Kaiser's Tengelmann gerettet hatte. Für seinen leicht zu durchschauenden Versuch, seine Unersetzbarkeit zu demonstrieren, erntet er nun viel Häme. "Das schmerzt beim Lesen", lautet einer der Kommentare. Unter dem Pseudonym Meiko Haas schreibt ein anderer: "Es gibt jetzt einen Besseren. MICH!" Gabriel wird sich dran gewöhnen müssen.

Und Martin Schulz? Von ihm weiß man eigentlich nur, dass er dem "Spiegel" gestand, "unfassbar müde" zu sein, aber trotzdem ein Buch geschrieben hat. Schulz twittert nicht mehr. Mit einem Abschiedsdank an die SPD endet seine Tweed-Liste. Danach nur Schweigen. Sein Absturz war zwar folgerichtig, tragisch ist sein Schicksal dennoch. "Ob ich jemals wieder fit werde, weiß ich nicht", zieht er Bilanz. Schulz ist als Politiker gescheitert – als Mensch ist er es hoffentlich nicht.