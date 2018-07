Baubehörde und Polizei hoffen, dass A 27-Nutzer die Einschränkungen entspannt nehmen (Rolf Vennenbernd/dpa)

Die ohnehin schon langen Staus auf der A 27 in Richtung Hannover drohen noch länger zu werden. Rund 13,5 Kilometer Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Walsrode-West werden erneuert – am Stück. Die Transportbranche befürchtet hohe Umsatzeinbußen. Und nächstes Jahr, wenn die Trasse in Gegenrichtung saniert wird, ist sogar von 18 Kilometern die Rede. Allerdings soll dann, zwischen Achim-Ost und Verden-Ost, in zwei Abschnitten gebaut werden. Aktuell sind auf der Strecke jeden Tag 42.000 Fahrzeuge in beiden Richtungen unterwegs.

„Unsere Unternehmen gehen von 30 bis 50 Prozent Umsatzeinbußen aus, die solche Baustellen schnell bedeuten können, weil die Fahrer einfach große Teile ihrer Arbeitszeit im Stau verbringen müssen“ sagt Olaf Mittelmann, Geschäftsführer des Landesverbandes Verkehrsgewerbe Bremen (LVB), der 120 Mitglieder hat. „Jeder Stau kostet mich Geld“, sagt Eberhard Brühl.

„Ich muss meine Mitarbeiter auch bezahlen, wenn sie im Stau stehen“, so der Chef von Brühl Verlade- und Transportsysteme aus dem Landkreis Verden. Und dass es bei den angekündigten Baustellen zu massiven Staus kommen werde, sei klar. Dass Autobahnen immer mal wieder saniert werden müssen, sei nachvollziehbar, aber im Grunde genommen müssten Unternehmen, denen durch Staus zusätzliche Kosten entstehen, entschädigt werden.

„Ich zahle genug Steuern – dann müsste es da in solchen Situationen Erleichterungen geben.“ Das Ressort des Verkehrssenators habe am Mittwoch „Koordinierungsgespräche mit allen Betroffenen“ angekündigt, um für das kommende Jahr Beeinträchtigungen so weit wie möglich zu vermeiden“, sagt Klaus Platz, Geschäftsführer der Bremischen Hafenvertretung.

„13,5 Kilometer sind zwar eine relativ lange Strecke, aber wir sparen Zeit, wenn nicht nacheinander Baustellen eingerichtet werden müssen“, sagt Rick Graue, Leiter des Fachbereichs Bau am Verdener Sitz der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Seit Ende Juni laufen die Vorbereitungen für die Verkehrssicherung der eigentlichen Baustelle. Alles in allem werden für die Fahrbahnerneuerung 6,7 Millionen Euro veranschlagt. Bis zum 27. Juli sollten die letzten der sogenannten mobilen Beton-Gleitschutzwände aufgebaut sein.

Baustelle ändert fast täglich ihr Gesicht

Doch der Zeitplan hat einen ersten Knick bekommen – bei zwei Unfällen, der jüngste am vergangenen Freitag. „Lastwagen sind in die Wände geraten und haben sie verschoben, das muss erst wieder gerichtet werden“, sagt Graue. Außerdem müssen die sogenannten Mittelstreifenüberfahrten angelegt werden. Über die wird der Verkehr auf die östlichen Fahrspuren verschwenkt, die normalerweise für Fahrten in Richtung Bremen reserviert sind.

Bis voraussichtlich Ende November bleibt alles, wie es jetzt eingerichtet wird. Mit Ausnahme der Anschlussstelle Verden-Nord, die zu Beginn der Fahrbahnsanierungsarbeiten für circa vier Wochen gesperrt werde. Danach sei eine Woche lang die Anschlussstelle Ost gesperrt. Termine stehen noch nicht fest. Der Sprecher der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Helge Cassens, sieht die Baustelle mit anderen Augen. „Sie ändert fast täglich ihr Gesicht“, sagt er. „Für uns ist diese Baustelle ein Einsatz.“

Bislang, in der Vorbereitungsphase, seien öfter mal Baken umgefahren worden. Es blieb bei Leichtverletzten und Blechschäden. „Vom Ablauf her ist die Baustelleneinrichtung eine übliche Maßnahme“, sagt Rick Graue – nur eben die Langversion dessen, was Verkehrsteilnehmer von der Ausbauphase der A 7 oder der A 1 zwischen Bremen und Hamburg in Erinnerung haben. Selbst die Dauerstau-Baustelle auf dem A 1-Stück zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum ist mit gut zehn Kilometern kürzer.

Dennoch hoffen Baubehörde und Polizei, dass A 27-Nutzer die Einschränkungen entspannt nehmen: Während zwei Fahrspuren in Richtung Bremen führen, muss eine in Richtung Hannover reichen. Mehr Platz ist nicht da. Für die Dauer der Arbeiten wird auch der östliche Standstreifen als Fahrspur genutzt. Haltebuchten bieten Zuflucht bei Fahrzeugpannen. Knapp zehn Not-Tore entlang der Baustelle sollen schnellen Zugang zu Unfallorten ermöglichen. „Das ist wichtig“, sagt Cassens, „unsere Aufgabe ist es ja, Rettungskräfte an Unfallstellen heranzuführen.“