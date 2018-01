Große Worte zu Beginn der CSU-Klausur in Seeon: Parteichef Horst Seehofer (Mitte), Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (rechts) und Generalsekretär Andreas Scheuer. (dpa)

CSU-Chef Horst Seehofer sieht ein bisschen müde aus, aber er ist zunächst ja noch gar nicht dran. Als Erster spricht Alexander Dobrindt. Er sagt, man habe sich hier versammelt zu einem „Gipfeltreffen der bürgerlich-konservativen Politik“. Es findet in einem ehemaligen Kloster nahe des Chiemsees statt. Mönche gibt es hier schon seit über 200 Jahren nicht mehr, dafür Hochzeitsmessen und Konzerte. Und in diesen Tagen kommen hier die 46 CSU-Bundestagsabgeordneten zu ihrer Jahresauftaktklausur zusammen, mit der sie sich regelmäßig die Schlagzeilen in der eher nachrichtenarmen Zeit des Jahresanfangs sichert.

Dobrindt ist mittlerweile nicht mehr Minister, sondern Chef der CSU-Parlamentariergruppe, und weil er die Abgeordneten alleine noch nicht als Gipfeltreffen begreift, hat er zusätzlich ein paar Gäste eingeladen. Den britischen Wirtschaftsminister Greg Clark zum Beispiel und den ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orban – einen EU-Aussteiger und einen Regierungschef, der die Pressefreiheit einschränkt.

Das ist also ein bürgerlich-konservatives Gipfeltreffen nach dem Geschmack von Dobrindt. Dobrindt ist die nächste Generation der CSU. Und er hat sich etwas vorgenommen. Er nennt es „bürgerliche Revolution“, eine ganze Seite hat er dazu in der Zeitung „Die Welt“ geschrieben. „50 Jahre nach 1968 wird es Zeit für eine bürgerlich-konservative Wende in Deutschland“, schreibt Dobrindt.

Die Aktivisten der 68er-Generation seien eine Elitenbewegung gewesen, „keine Bürger-, Arbeiter- oder Volksbewegung“. Seither bestimmten sie die öffentliche Debatte in einem „ideologischen Feldzug gegen das Bürgertum“, mit „sozialdemokratischem Etatismus und grünem Verbotismus“. Patriotismus, Familie, Sicherheit und Privateigentum wirft Dobrindt dann als Begriffe in die Debatte, die es zu schützen gelte und auch die Freiheit.

Welche Freiheit er denn bedroht sehe, wird Dobrindt gefragt vor seinem Gipfeltreffen. Er antwortet, darüber werde er mit seinen Abgeordneten reden. Zur Sicherheit wiederholt er: „Deutschland ist keine linke Republik.“ Und er richtet das auch an die SPD, mit der gerade über eine Regierungsbildung verhandelt wird.

Freundliche Gesichter

Am Sonntag beginnen die Sondierungsgespräche, davor gibt es Vorgespräche, Seehofer wird dazu schon am Freitagabend nach Berlin fahren. Auch am Mittwoch hat man miteinander gesprochen und alle haben danach zumindest mal ein freundliches Gesicht gemacht. Die SPD dürfe „nicht nur Themen aus der sozialistischen Klamottenkiste“ herausholen, sagt Dobrindt jetzt.

Und da ist dann der Einsatz für Seehofer, der für die CSU die Verhandlungen mit CDU und SPD leitet. Er sei zuversichtlich, dass erneut eine Große Koalition gebildet werden könne, betont er. Und schränkt ein: „Wenn der Koalitionspartner in der Sache nicht überzieht.“ Das Überziehen kann der CSU in der Eigenwahrnehmung natürlich nicht passieren. Muss die CSU auch ein paar Themen aus der konservativen Klamottenkiste verschrotten? „Wir müssen gar nichts verschrotten“, erklärt Seehofer. „Wir sind eine Partei des Fortschritts.“

Der Parteichef und Noch-Ministerpräsident macht dann aber doch ein Zugeständnis an die SPD. Die Forderungen der CSU-Landesgruppe zur Flüchtlings- und Europapolitik, formuliert in Thesenpapieren für die Klausurtagung, hatten in den vergangenen Tagen für Ärger in der SPD gesorgt. Es sei doch „eine pure Selbstverständlichkeit, dass man bei Klausuren Positionen verdichtet“, sagt Seehofer.

Der polternde Dobrindt bekommt zu hören, dass man ihn nicht ganz so ernst nehmen solle: „Das ist doch die Pflicht vom Alexander“, so Seehofer. „Machen Sie sich keine Sorgen um Berlin.“ SPD-Vize Ralf Stegner reagiert betont gleichgültig auf Ermahnungen der CSU an die Adresse seiner Partei.

Ohne die SPD läuft nichts

„Ehrlich gesagt ist uns das schnurz“, sagt er dem Sender N24 vor einem Vorbereitungstreffen der SPD-Sondierer in Berlin. „Wir kennen das von der CSU. Da wird das eigene Lederhosen-Publikum bespaßt mit kräftigen, verbal-radikalen Interviews.“ Das beeindrucke niemanden. Stegner betont, ohne die SPD laufe nichts. Die Sozialdemokraten gingen seriös, professionell und nüchtern an die Dinge heran. Das unterscheide sie von anderen.

Man werde nun mit der Union über wichtige Fragen reden, wo es Veränderungen geben müsse. „Ob das am Ende zu einem Erfolg führt (...), wird man sehen.“ Und Stegner erklärt: „Ich selbst bin sehr skeptisch, was eine Große Koalition angeht. Diese Skepsis teilen viele in der SPD.“ Deswegen werde nicht nur über eine Form der Zusammenarbeit geredet.