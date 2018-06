Söder geht mit seiner Strategie ein hohes Risiko ein. (dpa)

Natürlich wird es regierungsamtlich abgestritten, aber selbstverständlich ist die Anordnung, im Eingangsbereich jeder bayerischen Behörde ein Kreuz aufzuhängen, ein Teil der Wahlkampfstrategie des neuen Ministerpräsidenten Markus Söder. Den zur AfD abdriftenden Wählern sollte signalisiert werden: Hier ist einer, der entschlossen ist, den Untergang des Abendlandes abzuwenden.

Denn wenn die AfD bei der Landtagswahl im Oktober deutlich über zehn Prozent kommt, kann die CSU ihre absolute Parlamentsmehrheit vergessen. Doch bei diesem Manöver hat sich Söder verkalkuliert. Dass die Opposition mit Kritik und Häme auf den Kreuzzug reagieren würde, war eingeplant, doch nicht die harsche Reaktion der Kirchen, insbesondere die von Kardinal Marx.

Söders Aktion habe „Spaltung, Unruhe, Gegeneinander“ ausgelöst, donnerte der Kardinal sehr ungnädig. Die in Bayern immer noch einflussreiche katholische Kirche gegen sich aufzubringen, war in der CSU-Wahlkampfstrategie nicht vorgesehen. Söder geht mit seiner Strategie ein hohes Risiko ein. Sollte die Wahl am 14. Oktober schwer daneben gehen, hat er niemanden, auf den er die Schuld abladen könnte.