Das Berliner Verwaltungsgericht kippte ein Demonstrationsverbot für eine Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen. (Christoph Soeder)

Das Kind fiel in den Brunnen, als sich die Behörde zum Verbot der Großdemonstration durchrang. Dass es angefochten wird, war abzusehen, dass es gekippt werden könnte, deutete sich an. Der Sturm der Entrüstung, den es auslöste, wurde in Kauf genommen. Wer auf die Straße geht, weil er sich bevormundet und entrechtet fühlt, kann sich durch ein Verbot nur bestätigt sehen. Die Entscheidung hat Öl in ein Feuer gekippt, das schon hoch lodert. Die Stimmung ist aufgeladen, der Ton scharf, das Aggressionspotenzial hoch, die Argumente sind überspitzt.

Man möchte nicht in der Haut der Genehmigungsbehörde stecken. Wie man es macht, macht man es im Grunde falsch. Berlins Innensenator argumentierte, man habe "zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abwägen müssen. Wir haben uns für das Leben entschieden“. Doch die Frage ist, wie beides ermöglicht werden kann, friedlich und geduldig. Denn was keinesfalls passieren darf: dass der Protest in Gewalt, die Kritik in Hass umschlagen und die Unversehrtheit der Teilnehmer, Zuschauer und Polizisten eben doch nicht gewährleistet werden kann.