Bei neuen Protestmärschen gegen die Erhöhung der Spritpreise in Ecuador kam es bereits am Freitag zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei. (Fernando Vergara /AP /dpa)

Es war eine blutige Woche in Ecuador. Mindestens fünf Tote, über 500 Verletzte und mehr als tausend Festgenommene sind die vorläufige Bilanz eines Konflikts, der scheinbar aus dem Nichts aufflammte. Vordergründig geht es um die Erhöhung der Benzinpreise. Die Ursachen für die Kontroverse in dem südamerikanischen Land aber liegen tiefer und haben das Zeug dazu, sich zu einer veritablen Staatskrise auszuweiten. Längst geht es nicht mehr nur um unliebsame Sparmaßnahmen des hoch verschuldeten Staates, sondern um den Kopf von Lenín Moreno.

Vor allem der mächtige Indigenen-Verband will den Staatschef stürzen, der einst als Linksliberaler gewählt wurde, sich aber in den gut zwei Jahren an der Macht zu einem rechten Neoliberalen entwickelt und sich ganz in die Hände des Internationalen Währungsfonds (IWF) begeben hat. Genau darin liegt das Problem, denn in vielen Ländern Lateinamerikas, auch in Ecuador, hat der IWF einen katastrophalen Ruf und wird mit berechtigten Argumenten für Armut, Arbeitslosigkeit und Rezession verantwortlich gemacht. Ähnliche Konflikte haben in den vergangenen Jahren in Ecuador schon andere Präsidenten das Amt gekostet.

Der Ausgang des Kräftemessens ist ungewiss, da die Demonstranten Gesprächsangebote zurückgewiesen und den Druck auf die Regierung erhöht haben. Weiteren Zündstoff birgt der erbitterte persönliche Konflikt Morenos mit seinem Vorgänger Rafael Correa, der in Belgien lebt und von dort mit Tweets die Proteste immer wieder befeuert.

Ausgelöst hatten die Proteste am 3. Oktober das „Paquetazo“, ein Paket von Sparmaßnahmen, die Moreno verhängte, um Kreditanforderungen des IWF zu erfüllen. Die 4,2 Milliarden Dollar gibt es nur, wenn der Präsident die Staatsausgaben zusammenstreicht. Und genau das macht er. Moreno hat den Beamten die Gehälter um 20 Prozent gekürzt und ihnen die Hälfte des Urlaubs genommen. Zudem müssen die Staatsdiener das Gehalt eines Tages pro Monat an den leeren Staatssäckel abgeben. Das hatte die Stimmung im Land schwer vermiest, aber als Moreno die vier Jahrzehnte alten Subventionen auf die Benzinpreise kassierte, war Schluss mit lustig. Erst gingen die Bus- und Lkw-Fahrer auf die Straße, dann kamen die Ureinwohner, die in Ecuador bestens organisiert sind. Der Ärger der Ecuadorianer angesichts der Subventionskürzungen ist verständlich: der Preis für den Liter Benzin stieg über Nacht von 1,85 auf 2,30 Dollar an. Der Dieselpreis explodierte von 1,08 auf 2,27 Dollar. In der Folge erhöhten sich auch die Kosten für den Nah- und Fernverkehr, die der Warentransporte und damit auch die Preise für Lebensmittel.

Mittlerweile sind auch Gewerkschaften, Studenten und die Anhänger von Ex-Staatschef Correa im Protest-Modus. Der Chef des Indigenen-Verbandes, Jaime Vargas, machte deutlich, dass sie nicht nachgeben werden: „Das hört erst auf, wenn der IWF aus Ecuador verschwunden ist.“ Solange sollen Straßenblockaden, die Besetzung öffentlicher Gebäude und regionaler Regierungen aufrecht erhalten bleiben. Moreno steht dem zunehmend ratlos gegenüber. Den Proteststurm, den das Sparpaket ausgelöst hat, kann er nicht kontrollieren. Der Präsident weigert sich hartnäckig, die Vorschläge zurückzunehmen, mit dem er pro Jahr 1,4 Milliarden Dollar einsparen will. Vermittlungsvorschläge, die auf die Verbesserung der Situation der Landwirte und der Armen zielen, lehnen die Demonstranten als unzureichend ab.

Dem 66-jährigen Staatschef fällt nichts Besseres ein, als seinen Vorgänger Rafael Correa und den venezolanischen Machthaber Nicolás Maduro für die Proteste verantwortlich zu machen. Sie wollten ihn stürzen, behauptet Moreno, der einst Correa als Vize-Präsident diente, sich aber früh von ihm lossagte. Moreno wirft Correa vor, Ecuador erst in die aktuelle Lage gebracht zu haben, indem er zuließ, dass die Auslandsschulden explodierten. Mittlerweile belaufen diese sich auf 36 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Vor vier Jahren waren es lediglich 20 Prozent.

In den kommenden Tagen wird sich entscheiden, ob es Moreno schafft, die Luft aus den Protesten zu nehmen. Im Moment spricht wenig dafür. Zudem gehen die Sicherheitskräfte immer härter gegen die Demonstranten vor. Ecuador hat Erfahrung damit, ungeliebte Präsidenten zu stürzen. Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) und Lucio Gutiérrez (2005) mussten nach Protesten fliehen oder wurden vom Parlament abgesetzt. Fast immer lag ein Konflikt um Sparmaßnahmen zugrunde.