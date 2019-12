Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sollen die SPD zukünftig führen, wenn denn auch der SPD-Parteitag sie bestätigt. (Kay Nietfeld/dpa)

Wie nun weiter? Das SPD-Führungsduo ist noch gar nicht im Amt, schon geht die leidige Debatte wieder von vorne los. Raus gehen, drin bleiben. Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Fest steht: Diese Groko wäre besser gar nicht erst zustande gekommen. Die SPD zögerte lange, dann entschied sie sich doch für eine erneute Koalition mit der Union. Der Preis war hoch; zu hoch, wie viele jetzt merken. Aber hilft es der taumelnden Partei noch, wenn sie vorzeitig von Bord geht? Würde die überwältigende Mehrheit der Genossen hinter diesem Weg stehen, könnte die SPD dadurch Kraft für einen Neuanfang tanken. Doch die Partei zaudert und zögert weiter.

Ein weiteres Zugeständnis und dann Augen zu und durch. So wird es kommen. Auf dem SPD-Parteitag wird keine Palastrevolution stattfinden. Und auch die Union fürchtet den Bruch. Sie wird sich winden und quälen, um bloß nicht vorzeitig ohne Koalitionspartner dazustehen. Die Kanzlerin, weil sie keinen Scherbenhaufen hinterlassen will, Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, weil sie mehr Zeit braucht, um Profil zu gewinnen. Deshalb bleibt zusammen, was nicht mehr zusammen gehört.