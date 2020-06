Im Heimatverband stehen die Reihen unverändert fest. Als der CDU-Landesvorstand von Mecklenburg-Vorpommern an diesem Freitagabend in Güstrow zusammenkam, konnte Philipp Amthor auf breite Unterstützung bauen. Die wichtigen Kreisverbände haben sich vorher demonstrativ hinter ihren Hoffnungsträger gestellt, Führungsleute erklären die Lobby-Tätigkeit ihres Bundestagsabgeordneten für die US-Firma Augustus Intelligence zur lässlichen Sünde, in der Bundes-CDU drucksen alle bloß rum.

Nur Ruprecht Polenz schüttelt via Twitter den Kopf: Wenn Amthor jetzt darauf bestehe, Landesvorsitzender zu werden, dann verpasse er eine Chance, Vertrauen neu aufzubauen. Aber der Ex-Generalsekretär und Abgeordnete im Ruhestand hat in der konservativen Nordost-CDU keine nennenswerte Anhängerschaft.

Friedrich Merz hätte sie schon. Der CDU-Vorsitzendenkandidat empfiehlt seinem jungen Freund per „Focus Online“-Interview, „volle Transparenz“. Bettelbriefe an Minister auf Bundesadler-Briefbogen, überhaupt „das Abgeordnetenmandat mit beruflichen Tätigkeiten zu verquicken – das geht nicht“. Amthor müsse das aufklären: „Er hat einfach Mist gemacht.“

Andere sehen den Fall ernster. Der Geschäftsführer von Transparency International Deutschland, Harald Bäumer, spricht am Freitag von einem „Anfangsverdacht“ auf Abgeordnetenbestechung. Die Anti-Korruptions- Organisation fordert ein Lobbyregister und mehr Transparenzvorgaben für Abgeordnete des Bundestags.

Im Parlament ist Amthor am Freitag in einer von den Linken beantragten Aktuellen Stunde attackiert worden. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch warf dem CDU-Mann vor, er habe „völlig die Bodenhaftung verloren“. Es gebe immer noch viele offene Fragen, sagte Bartsch. „Der Mann muss endlich mal reinen Tisch machen.“ Dass er nicht an der Debatte teilnehme, sei „wirklich feige“. Der CDU-Abgeordnete Patrick Sensburg sagte über Amthor: „Er hat sich fehlerhaft verhalten.“ Er habe aber einen Fehler eingeräumt und auch Konsequenzen gezogen.

Merz’ Rat zur Offenlegung hat der 27-Jährige bisher nicht befolgt. Seit der „Spiegel“ seine diskrete Verbindungsarbeit für das New Yorker Start-up auffliegen ließ, war er öffentlich abgetaucht, schwor die Truppen daheim auf sich ein und warf zwischendurch Ballast ab. Nach dem Rückzug von Augustus und kurz darauf aus dem Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz, wo der Ex-Verfassungsschutzchef und Augustus-Kumpel Hans-Georg Maaßen als Zeuge geladen ist, folgt nun der dritte Rückzug.

Auch der kommt nicht aus freien Stücken, sondern nach einem weiteren „Spiegel“-Bericht. Amthor arbeitet seit seinem Jurastudium für die US-Großkanzlei White & Case. Die Nebentätigkeit als „freier Mitarbeiter“ in der Gehaltsstufe von 1000 bis 3500 Euro im Monat hat er der Bundestagsverwaltung angezeigt. Den „Spiegel“-Reportern fiel aber in Augustus-Firmenunterlagen auf, dass es zwischen dem Start-up und White & Case Verbindungen gibt.

Die Anfrage, ob das Gehalt der Kanzlei in Wahrheit ein verdecktes Augustus-Honorar gewesen sei, weist Amthor laut dem Magazin als „infam“ und „schlicht falsch“ zurück. Gleichzeitig ließ der Abgeordnete wissen, er lasse diesen Nebenjob vorerst „ruhen“, um sich „politisch nicht noch angreifbarer zu machen“. Nun erhöht so ein Rückzug auf Raten nach aller Erfahrung eher die Angreifbarkeit, lässt das Verhalten doch Raum für Verdächtigungen. Die mögen unberechtigt sein – auch Anwaltsmitarbeiter unterliegen Schweigepflichten über mandantenbezogene Tätigkeit. Aber wenn seine Versicherung gegenüber dem „Spiegel“ stimmt, dass seine freie Mitarbeit in keinem Zusammenhang mit Augustus stehe, gibt es wenig Grund, sie jetzt plötzlich ruhen zu lassen.

Amthors Lobby-Tätigkeit für Augustus Intelligence ging jedenfalls über die Kontaktvermittlung zum Wirtschaftsministerium hinaus. Der „Spiegel“ listet Treffen von Amthor und Firmengründer Wolfgang Haupt mit dem scheidenden EU-Kommissar Günther Oettinger, dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, und weitere Gelegenheiten auf, in denen der CDU-Mann dem Geschäftsfreund offenbar Türen öffnete.

Alle Gesprächspartner versichern, es sei nie um Finanzhilfen gegangen. Ischinger gewährte Haupt nach eigenen Angaben immerhin „Beobachter“-Status bei der Sicherheitskonferenz. Der ist sicher nützlich, um weitere Kontakte für ein Unternehmen zu knüpfen, das an Anwendungen für Künstliche Intelligenz arbeitet – nach eigenen Angaben speziell der Mustererkennung und Sprachverarbeitung.

An dem Kontakt, der Haupt und seinem Mitarbeiter Pascal Weinberger 2018 ein Gespräch im kleinen Kreis mit Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einbrachte, war Amthor anscheinend nicht beteiligt. Aber Scheuer kennt aus alten CSU-Tagen den Augustus- „Präsidenten“ Karl-Theodor zu Guttenberg. Scheuers Ministerium bestätigte am Freitag jedenfalls ein „Kennenlerngespräch“. Haupt und Weinberger wurden danach zu einem Expertentreffen über künstliche Intelligenz in der Mobilität eingeladen, gemeinsam mit Branchen-Hochkarätern wie Bosch oder Telekom und deutschen Spitzenforschern. Man habe, so die Erklärung, ein Start-up dabei ­haben wollen, das auch über „Kenntnisse im Bereich KI (Künstliche Intelligenz, Anm. d. Red.) in Amerika und Asien“ verfüge. Der Termin plus Gruppenfoto steht offiziell auf der Webseite des Ministeriums; finanzielle Förderung gebe es nicht.

Darauf besteht auch die Firma selbst in der ersten Stellungnahme seit Beginn der Affäre. Augustus wehrt sich darin gegen Mutmaßungen, es existiere nur auf dem Papier. Man sei zu 100 Prozent privat finanziert und habe rund 100 Mitarbeiter. Dass die so wenig in öffentlichen Unterlagen auffindbar sind wie Produkte oder Projekte, erklärt Augustus mit einem in der Start-up-Szene gängigen „Stealth Mode“: Um Ideenklau und Abwerbung von Spezialisten zu verhindern, arbeite man in der Frühphase verdeckt.

Augustus-Geschäftsführer Wolfgang Haupt jedenfalls möchte sein Amt jetzt ruhen lassen. Haupt ziehe sich zurück, um eine unabhängige Überprüfung zu unterstützen, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens am Freitag. Ziel sei es, den Stakeholdern in einem transparenten Bericht zu zeigen, dass das Start-up seine Geschäfte in angemessener und verantwortungsvoller Weise führe.

Zur Sache

Landespartei berät über Affäre

Der CDU-Landesvorstand ist am Freitagabend zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen bei der Wahl eines neuen Landesvorsitzenden zu beraten. Philipp Amthor ist bislang der einzige Bewerber. Bei dem Treffen am Freitag in Güstrow sollte es ursprünglich um einen Wahltermin gehen, da der eigentliche Termin wegen der Corona-Pandemie geplatzt war. Doch wird angesichts der bundesweiten Diskussion um Amthors Wirken für das US-Unternehmen Augustus Intelligence wird dem Vernehmen nach auch dessen Kandidatur für das Spitzenamt zur Debatte stehen. Die Neuwahl eines Landesvorsitzenden ist nötig, weil sich Partei- und Fraktionschef Vincent Kokert im Januar aus familiären Gründen aus der Politik zurückgezogen hatte.