Noch mehr Zerstörung: Rauch steigt in der nordsyrischen Stadt Ras al-Ain während eines Angriffs der türkischen Armee auf. (Mustafa Kaya / dpa)

Für den Kreml hat sich Donald Trump als genau der nützliche Idiot erwiesen, auf den man schon im vorigen US-Wahlkampf gehofft hatte. Fassen wir zusammen: Der überstürzte Rückzug des US-Militärs aus Nordsyrien mit dem folgenden türkischen Einmarsch stürzt die Nato in eine ihrer schwersten Krisen, nutzt dem syrischen Diktator Baschar al-Assad und lenkt von Russlands übler Rolle in dem Gemetzel ab. Nicht zuletzt wird wieder einmal die sogenannte Europäische Union als hilflose Bande von Egoisten vorgeführt, die sich nie eindeutig positionieren kann – weder in Syrien noch im Jemen oder in der Ukraine. Besser könnte es für Kreml-Chef Wladimir Putin nicht laufen – gerade jetzt, wo in seinem Riesenreich längst nicht eitel Sonnenschein herrscht.

Neben Putin und Assad gibt es aber noch einen dritten Gewinner des Grauens: den IS. Die islamistische Mördertruppe regeneriert sich am besten dort, wo Chaos herrscht. Und Chaos richten gerade Artillerie und Luftwaffe der Türkei an, indem sie eine der wenigen noch funktionierenden Strukturen Syriens vernichten: die kurdische Selbstverwaltung im Norden des Landes. Noch mehr Elend, noch mehr Flüchtlinge, noch mehr Gräuel. Die arabische Soldateska macht kurzen Prozess und begleicht alte Rechnungen, gedeckt von regulären türkischen Truppen.

Erdogans Spiel mit dem Feuer

Für den Pseudo-Sultan Erdogan könnte alles zum gigantischen Bumerang werden. In der Nato ist er jetzt schon geächtet. Irgendwann werden Ersatzteile und Munition für seine Leopard-Panzer und F-16-Jets knapp werden. Wenn sich seine Truppen einen zähen Guerillakrieg mit den kampferprobten Peschmerga liefern, werden die Kurden in Ost-Anatolien auch nicht mehr stillhalten. Statt die Südgrenze mit einer Pufferzone zu sichern und gleichzeitig das Flüchtlingsproblem elegant zu lösen, hätte er dann die Gewalt ins eigene Land zurückgeholt. Jene, die ihm jetzt noch national erregt zujubeln, dürften dann seinen Kopf oder zumindest seinen Rücktritt fordern.

Trump wollte „endlose Kriege beenden“ und hat sie nun erst recht verlängert. Der vermeintlich geniale Dealmaker hat sich verzockt, denn zu Hause gehen ihm deshalb allmählich die Anhänger von der Fahne. Für die nahöstlichen Opfer seiner Politik ist das allerdings wenig tröstlich.