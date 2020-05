Soll angeblich für die SPD ins Rennen um das Kanzleramt gehen: Fraktionschef Rolf Mützenich. (Michael Kappeler /dpa)

Planlos, ideenlos, glücklos: Auch nach einem halben Jahr unter dem linken Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans befindet sich die SPD im Krisenmodus. In den Umfragen dümpelt sie zwischen 15 und 17 Prozent, während die Union wieder über die 40 Prozent kommt. Wie schon in den Großen Koalitionen 2005 und 2013 zeigt sich der strategische Kardinalfehler der Genossen: Juniorpartner der CDU zu sein, zahlt sich einfach nicht aus.

Was tun? Esken und Walter-Borjans setzen auf den Zauberhut. Aus dem haben sie Rolf Mützenich gezogen. „Mütze“ ist altgedienter SPD-Linker und seit September Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Jetzt soll er der Wunschkandidat für die Bundestagswahl 2021 sein. Das jedenfalls behauptet das Polit-Magazin „Cicero“. Seitens der Partei kam dazu nur die laue Stellungnahme, alle Meldungen zur K-Frage seien „Spekulationen“. Wesentlich deutlicher fielen die Reaktionen im Netz aus. Einige User fragten sich auf Twitter: „Ist die SPD jetzt von allen guten Geistern verlassen?“

Mehr zum Thema Kommentar zur K-Frage Kandidatenkür in schweren Zeiten Die Coronakrise hat die K-Frage in Union und SPD an den Rand gedrängt. Doch im Hintergrund geht die ... mehr »

Nicht unbedingt. In der Welt linken ­Lagerdenkens sind Personalien nicht zuletzt Weichenstellungen. Walter-Borjans und Mützenich marschieren ohnehin im Gleichschritt. Anfang Mai etwa sprachen sich beide zeitgleich in Interviews gegen die ­„nukleare Teilhabe“ Deutschlands aus, gemeint ist der Abzug aller Atomwaffen. Ganz nebenbei haben die beiden damit Außenminister Heiko Maas ordentlich gegen das Schienbein getreten. Mützenich wiederum hat dann Johannes Kahrs im Rennen um das Amt des Wehrbeauftragten kaltgestellt. Kahrs galt als Strippenzieher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD.

Und nun auch noch ein linker Kanzlerkandidat? Mützenich ist ein versierter ­Sicherheitspolitiker, gilt als nett und umgänglich. Nur, ein klassischer Wahlkämpfer ist er nicht – und zu allem Überfluss auch noch weithin unbekannt. Doch die Alternativen sind recht überschaubar. Finanzminister Olaf Scholz gilt in weiten Teilen der SPD als erste Wahl für die Spitzenkandidatur. Er ist der Herr über die milliardenschweren Rettungspakete, hat in der Corona-Krise an Profil gewonnen.

Scholz beliebtester Sozialdemokrat

In Umfragen ist Scholz der beliebteste Sozialdemokrat. Dicht hinter ihm folgt Arbeitsminister Hubertus Heil. Der hat früh erkannt, wie wichtig das Kurzarbeitergeld ist, um die Folgen der Pandemie abzufedern. Bleiben noch Generalsekretär Jens Klingbeil (42) und Juso-Chef Kevin Kühnert (30). Beide gelten noch als zu jung.

Der Trumpf in den Händen von Esken und Walter-Borjans: Sie haben das Vorschlagsrecht inne. Allerdings hat die SPD zuletzt kein allzu glückliches Händchen bewiesen. 2009 blieb Frank-Walter Steinmeier blass, vier Jahre später ließ Peer Steinbrück kein Fettnäpfen aus („Hätte, hätte, Fahrradkette“), und 2017 entgleiste der Schulz-Zug, bevor er richtig in Fahrt kam. Kein gutes Omen für Mützenich.