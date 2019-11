Jetzt Partner in der Landesregierung von Brandenburg: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Innenminister Michael Stübgen (CDU). (Monika Skolimowska/DPA)

Selten hatte eine neue Landesregierung bessere Startbedingungen. Brandenburgs alter und neuer Regierungschef Dietmar Woidke darf mit berechtigtem Optimismus in die Zukunft blicken. Als Ende der 90er- Jahre reihenweise High-Tech-Großprojekte wie die Lastenluftschiffe von Cargolifter und die geplante Mega-Mikrochip-Fabrik an der Oder kläglich scheiterten, hieß es noch spöttisch: Das ländlich geprägte Brandenburg kann eben nur Kartoffelchips.

Doch gut zwei Jahrzehnte später hat sich der Wind gedreht. Durch den gezielten Ausbau erneuerbarer Energien, da ist die Mark inzwischen bundesweiter Spitzenreiter, haben sich neue Perspektiven ergeben. Auch deshalb will der Tesla-Konzern bis zu vier Milliarden Euro in eine Elektroauto-Fabrik im südlichen Speckgürtel um Berlin stecken. Tausende neue Jobs sollen dort in kürzester Zeit entstehen.

Selbstverständlich bleibt abzuwarten, was den vollmundigen Ankündigungen real folgen wird. Im Gespräch ist, dazu passend, eine weitere Großinvestition in eine neue Batterie- und Akkufabrik. Vieles deutet darauf hin, dass auch der nicht weit von Teslas künftiger “Gigafactory 4“ entfernte Pannen-Großflughafen Ber im kommenden Jahr tatsächlich eröffnet wird. Und von der reichhaltigen 40-Milliarden-Euro-Subventionstorte, die der Bund den vier Kohlerevieren für den Strukturwandel bis 2038 versprochen hat, erhält Brandenburg ein besonders großes Stück. Damit kann die vom Braunkohletagebau geschundene Lausitz zum geplanten Wissenschafts- und Zukunftsstandort sukzessive umgebaut werden. Das sind weit mehr als nur Experimente in Richtung moderner Technologien mit klimaschonender Produktion. Diese Signale für einen Aufbruch in eine neue Zeit könnten zu einer – zuletzt fehlenden – übergreifenden Idee für Brandenburg werden.

Die Menschen auf diesem Weg mitzunehmen, dürfte eine der vorrangigen Aufgaben der neuen Regierung sein. Auch die Koalition aus der seit 30 Jahren regierenden SPD und den beiden bisherigen Oppositionsparteien CDU und Grünen ist ein interessantes Experiment. Das Dreier-Bündnis ist zwar aus der Not geboren, weil die rechtsnationale AfD bei der Landtagswahl so stark geworden war, dass es für eine Zwei-Parteien-Koalition keine Mehrheit mehr gibt. Doch die Koalitionsverhandlungen zeigten, dass diese so genannte Kenia-Koalition durchaus ein zukunftsfähiges Modell sein kann.

Sowohl gemeinsame Inhalte wie auch das gegenseitige Vertrauen scheinen für eine solide Geschäftsgrundlage zu taugen, die mehr ist als nur eine Zwangskoalition zur AfD-Abwehr. Dabei war die enge Kooperation zwischen Grünen und CDU in der Opposition beim Ringen mit den strukturkonservativen Sozialdemokraten ausgesprochen hilfreich. Diese atmosphärische und inhaltliche Nähe zwischen Schwarz und Grün fehlt in Sachsen, weshalb sich dort die „Kenia“-Verhandlungen – trotz des zeitgleichen Urnengangs – wesentlich komplizierter und langwieriger gestalten. Es sind neben Zugeständnissen der Dauerregierungspartei CDU an die potenziellen Partner auch vertrauensbildende Maßnahmen insbesondere gegenüber den Grünen notwendig. Denn beim erzkonservativen CDU-Flügel gibt es grundsätzliche Vorbehalte gegenüber der Ökopartei.

Während der ehemalige märkische CDU-Spitzenkandidat ein Zusammengehen mit den Linken nicht kategorisch ausgeschlossen hatte, blinkt in der sächsischen Union eine keineswegs unbedeutende Minderheit eher nach rechts. Eine gewisse Zerrissenheit der bei den Wahlen arg gebeutelten CDU werden die beiden Landesverbände mit in die künftigen Regierungen einbringen – wobei der bisherige Dresdner Regierungschef Michael Kretschmer mehr auf die Konservativen in seiner Partei Rücksicht nehmen muss Vize-Ministerpräsident Michael Stübgen in Potsdam.

Auch deshalb war die SPD in Brandenburg gut beraten, bei der Ressortverteilung den neuen Partnern eindeutige Spielräume zu verschaffen. Die CDU steht künftig für einen starken Staat, die Grünen für das zunehmende Bedürfnis nach mehr Umwelt- und Klimaschutz. Die Sozialdemokraten können sich bei der wirtschaftlichen Neuausrichtung und dem Strukturwandel profilieren, indem sie ihn sozial überzeugend begleiten – ungestört von der linken Konkurrenz, die bislang mit am Kabinettstisch saß. Wenn alle Partner die Verringerung der gewachsenen Kluft zwischen dem Speckgürtel um Berlin/Potsdam und den ländlichen Regionen stets im Auge behalten, dann kann noch eine Tugend aus der anfänglichen Not erwachsen.