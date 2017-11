Rex Tillerson (dpa)

Der Stabschef des Weißen Hauses, John Kelly, habe am Morgen seine Amtskollegin im Außenministerium, Margaret Peterlin, informiert, dass ein entsprechender Bericht der "New York Times" nicht zutreffe. In dem Bericht hatte es geheißen, Kelly habe einen Plan zur Ablösung Tillersons vorbereitet.

Tillerson habe die Berichte beiseite gewischt, sagte Nauert. Er werde in der nächsten Woche wie geplant nach Europa reisen, und in Brüssel mit den Nato-Außenministern sowie mit den 28 Außenministern der Europäischen Union zusammentreffen. Anschließend werde er in Wien am Treffen der OSZE-Außenminister teilnehmen, bevor er nach Paris weiterreise, um dort politische Gespräche zu führen, in denen es unter anderem um die Sahel-Zone, Syrien und Libyen sowie um Nordkorea gehen soll.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, wich einer Frage aus, ob Präsident Donald Trump noch Vertrauen in seinen Außenminister habe. Sie sagte, wenn der Präsident kein Vertrauen mehr hätte, wäre Tillerson nicht mehr im Amt. "Seine Zukunft besteht darin, seine harte Arbeit als Außenminister fortzusetzen", sagte Sanders. (dpa)

++ Dieser Artikel wurde zuletzt am 30.11.2017 um 22:58 Uhr aktualisiert ++