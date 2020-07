Pflegebedürftige und Angehörige brauchen mehr Unterstützung. (Mascha Brichta /dpa)

Die Bedeutung von Pflegekräften für die Gesellschaft ist immens. Und gerade in den vergangenen Monaten ist das in den Fokus gerückt. Leider spiegelt sich die Bedeutung in vielen Fällen nicht im Ansatz in den Arbeitsbedingungen und der Vergütung wider. Ein Verband weist deutlich auf die Ausbeutung gerade osteuropäischer Pflegekräfte hin: Oft gebe es gar keine Arbeitsverträge, wenn sie in Privathaushalten beschäftigt seien. Es fehlt scheinbar jede Kontrolle zum Schutz der Pfleger.

Die Bremer Zahlen zeigen: Viele Menschen möchten im Alter in ihrem Zuhause bleiben. Das kann zwar teuer werden, sollte aber vom System ermöglicht werden können. Doch der Patient Pflege befindet sich schon lange in einem besorgniserregenden Zustand.

Pflegebedürftige und Angehörige brauchen mehr Beratung und eine bessere Unterstützung. Erst dann werden sie nicht mehr auf halbseidene Angebote eingehen, um bei der Suche nach Hilfe zu sparen. Denn das trifft am Ende die Beschäftigten in der Pflege. Ob dort oder in der Fleischindustrie: Prekäre Arbeitsbedingungen für Menschen aus Osteuropa sind nicht länger hinnehmbar.