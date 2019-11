Hongkong: Polizisten feuern Tränengasgeschosse auf Demonstranten ab. (VINCENT YU/DPA)

In Hongkong zeichnet sich ab, dass der festgefahrene und zunehmend gewalttätige Konflikt zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften letzten Endes keine Gewinner kennen wird. Seit mehr als zwei Tagen sind Studenten in der Polytechnischen Universität, der letzten besetzten Hochschule der Sonderverwaltungszone, von Polizeikräften eingekesselt. Ihre Lage scheint aussichtslos – wie auch der Konflikt zunehmend in einer Sackgasse steckt.

Peking wird sich hüten, militärisch in Hongkong einzugreifen. Schließlich würde dies unweigerlich in bürgerkriegsähnlichen Zuständen enden – in einer Dimension, die wohl die blutige Niederschlagung der Studentenbewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 in Peking übersteigen würde.

Eine friedliche Lösung scheint jedoch ebenso in weite Ferne gerückt. Teile der Demonstranten haben sich längst in einem Ausmaß radikalisiert, dass für sie ein Einlenken nicht infrage kommt. Zwar ist Hongkong nach wie vor eine freie Gesellschaft. Die Protestbewegung weiß jedoch, dass sie einen Kampf gegen die Zeit führt. 2047, wenn die Autonomie endet, wird auch das freie Hongkong enden.