Nach ihrer Niederlage im Kampf um den Vorsitz in der Liberalen Partei Australiens hat Julie Bishop ihren Rücktritt als Außenministerin angekündigt. Foto: Sam Mooy/AAP (dpa)

Diese Entscheidung habe sie dem neuen Premier Scott Morrison mitgeteilt, sagte Bishop am Sonntag. Sie wolle aber weiter als Abgeordnete im Parlament bleiben. Am Freitag hatte sich Morrison in einer Kampfabstimmung um die Nachfolge von Malcolm Turnbull durchgesetzt, Bishop war schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Morrison wurde damit auch der fünfte Premierminister innerhalb von zehn Jahren. Es wird erwartet, dass er sein neues Kabinett in den kommenden Tagen bekannt gibt. In Australien steht 2019 die nächste Parlamentswahl an. Die Labor-Opposition liegt in allen Umfragen vorn. (dpa)