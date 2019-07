Die Bundesregierung will Benzin, Diesel, Erdgas und Erdöl drastisch verteuern. Das soll den Verbrauch und damit die Emissionen reduzieren. (Franziska Kraufmann/dpa)

Die EU will ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 40 Prozent reduzieren: Für Industrie und Stromerzeuger gilt das Emissionshandelssystem EU-ETS. Dadurch wird die CO2-Menge, die diese Sektoren emittieren dürfen, gedeckelt. Die vereinbarte Reduktion wird hier also erreicht. Wer CO2 ausstoßen will, muss Emissionsrechte ersteigern. Die Höchstbietenden erhalten den Zuschlag. Durch Angebot und Nachfrage bildet sich ein EU-weiter Marktpreis für diese Rechte. Für Straßenverkehr und Gebäude gelten dagegen nationale Reduktionspflichten. Deutschland muss seine Emissionen in den Nicht-ETS-Sektoren um 38 Prozent senken, egal wie. Es wird mit seiner heutigen Politik aber nur 23 Prozent erreichen. Was tun?

Die Bundesregierung will Benzin, Diesel, Erdgas und Erdöl drastisch verteuern. Das soll den Verbrauch und damit die Emissionen reduzieren. Einige Minister fordern dafür eine deutsche CO2-Steuer auf diese Stoffe, andere die Ausweitung des EU-ETS auf die deutschen Nicht-ETS-Sektoren. Sehr teuer für die Verbraucher wird beides.

Anhänger der CO2-Steuer sagen, sie schaffe Planungssicherheit: Die Menschen könnten sich auf den CO2-Steuersatz einstellen. Das ist Unsinn. Erstens weiß niemand, wie hoch er sein muss, um 38 Prozent Reduktion zu erreichen. Zweitens schwankt die Nachfrage nach Benzin und Erdgas konjunkturell und witterungsbedingt. Drittens ist sie wenig preisempfindlich: Der Benzinpreis hat sich seit 1998 fast verdoppelt; trotzdem gibt es mehr spritfressende SUV denn je. Der CO2-Steuersatz müsste daher fortwährend nachjustiert – sprich: erhöht – werden, um die 38-Prozent-Vorgabe zu erreichen. Und selbst dann ist dies nicht sicher.

Unternehmen konkurrieren mit Autofahrern und Hausbewohnern

Über das EU-ETS würden die 38 Prozent hingegen erreicht: Es würden für die noch zulässigen 62 Prozent zusätzliche Emissionsrechte versteigert. Um die alten und neuen Emissionsrechte konkurrieren dann die Unternehmen, die schon heute dem EU-ETS unterliegen, mit den deutschen Autofahrern und Hausbewohnern. Problem: Da letztere wenig preisempfindlich sind, werden sie den Preis für Emissionsrechte hochtreiben. Dies steigert die Produktionskosten der EU-Unternehmen.

Die drohen daher in Länder mit geringerem Klimaschutz abzuwandern. Das erhöht sogar die globalen Emissionen und vernichtet Arbeitsplätze in Europa. Ausweg: Man schafft neben dem EU-ETS ein separates deutsches D-ETS für Straßenverkehr und Gebäude. Dann konkurrieren Autofahrer und Hausbewohner in einem separaten Markt um Emissionsrechte. Und Deutschland erfüllt die gesetzliche Reduktionspflicht von 38 Prozent.

Zur Person

Unser Gastautor ist Vorsitzender der Stiftung Ordnungspolitik und des Centrums für Europäische Politik in Freiburg im Breisgau.