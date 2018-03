Hierzulande scheinen die Autobauer zu unterschätzen, dass es mittlerweile eine Rechtsprechung zugunsten der Verbraucher gibt. (dpa)

Der Bogen ist überspannt. Die Hersteller sind politisch und juristisch in der Verantwortung. Die Frage ist nicht mehr, ob Fahrverbote kommen; die Frage ist nur noch, wann. Schon vor der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wurde die Initiative des Verkehrsministeriums bekannt, noch dieses Jahr die Straßenverkehrsordnung zu ändern.

Berlin arbeitet bereits an einer Rechtsgrundlage zur „Anordnung von streckenbezogenen Verkehrsverboten oder -beschränkungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Feinstaub oder Abgasen“. Das Verfahren dürfte sich jetzt beschleunigen. Fahrverbote sind faktisch eine Teilenteignung, weil zwölf Millionen Halter ihre Fahrzeuge nur noch eingeschränkt nutzen dürfen.

Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass der Wiederverkaufswert für Diesel dramatisch fallen wird. Schon kurz nach Bekanntwerden des VW-Skandals rechnete der Bundesverband Freier Kraftfahrzeughändler vor, dass Diesel-Pkw um zehn bis 20 Prozent im Wert fallen könnten. Jetzt sind erst recht massive Abschläge zu erwarten. Eine enorme Wertevernichtung, die auf Dieselbesitzer zukommt.

Die deutsche Automobilindustrie ist eng mit der Politik verwoben – zu eng. Der Autolobby gelang es seit Jahrzehnten, der Branche ein perfektes „Wohlfühlklima“ in Deutschland zu schaffen. Offensichtlich reichte das nicht. Warum gibt es in der Motorsteuerungssoftware von Porsche „Unregelmäßigkeiten“, warum steht Daimler in Verdacht, nur mit Tricks die Grenzwerte bei Dieselfahrzeugen zu erreichen?

Volkswagen hat bekanntlich eingeräumt, weltweit etwa elf Millionen abgasmanipulierte Dieselfahrzeuge auf die Straßen gebracht zu haben. Die tatsächlichen NOX-Emissionen im realen Fahrbetrieb wurden jahrelang verheimlicht. Kunden haben nicht selten im Vertrauen auf ein deutsches Qualitäts- und Markenprodukt für vorgeblich saubere Diesel sogar tiefer in die Tasche gegriffen.

Deshalb – und erst Recht, wenn bei der Abgasreinigung illegal getrickst wurde – sind die Hersteller jetzt uneingeschränkt in der Pflicht. Dieselfahrer dürfen eben nicht für die Fehler von Politik, Autolobby und Fahrzeugherstellern bestraft werden, indem sie die wirtschaftlichen Schäden ausbaden müssen.

Wenn die Hersteller nicht einlenken? In den USA wurden Entschädigungen gezahlt. Hierzulande scheinen die Autobauer zu unterschätzen, dass es mittlerweile eine Rechtsprechung zugunsten der Verbraucher gibt. Zudem sind viele Autofinanzierungen juristisch fehlerhaft und können auch nach Jahren noch widerrufen werden. Es könnte also noch schmerzhaft werden, wenn Hunderttausende Kunden ihre „Dieselstinker“ zurückbringen und den Kaufpreis erstattet verlangen.

Zur Person:

Unser Gastautor André Ehlers vertritt als Rechtsanwalt in Bremen bereits Halter von manipulierten Diesel-Fahrzeugen gegen den Volkswagen-Konzern und Autohändler. Er ist zudem Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht.