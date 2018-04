Wenn Politiker auf eine derart autoritäre Weise auf Terrorismus reagieren wie die britische Premierministerin, haben Extremisten exakt das erreicht, was sie wollten, meint unsere Korrespondentin Katrin Pribyl.

Theresa May am Montag bei einer Wahlkampfveranstaltung in London. (dpa)

Tage vor der Wahl ist der EU-Austritt bei den Briten in den Hintergrund gerückt. Das Land wurde in weniger als drei Monaten Ziel von drei verheerenden Terroranschlägen, und plötzlich holt Theresa May die Vergangenheit ein. Die Premierministerin verantwortete als Innenministerin die Kürzung von rund 20.000 Stellen bei der Polizei, die seit Jahren unter den Streichungen stöhnt und stets darauf hinwies, dass es an allen Ecken und Enden fehle.

Wenn Ordnungshüter auf kommunaler Ebene aufmerksamer gegenüber extremistischen Strömungen sein sollen, dann braucht es eben auch ausreichend Ordnungshüter. Und nicht nur das. Mit ihrer Rede nach dem jüngsten Anschlag in London wollte May schonungslose Härte demonstrieren. Wie schon zuvor zeigt sich, dass ihre Instinkte deutlich autoritärer ausgeprägt sind, als es die Situation verdient.

Großbritannien hat bereits schärfste Überwachungsgesetze in Europa

Ihre vorgeschlagenen Maßnahmen gehen für ein demokratisches Land zu weit. Denn das Königreich besitzt bereits weitreichende Mittel zur Terror-Bekämpfung, etwa die schärfsten Überwachungsgesetze in Europa. Hardlinerin May fordert noch mehr, insbesondere eine massive Kontrolle und Regulierung des virtuellen Raumes. Das Problem aber ist: Wenn Politiker auf eine derart autoritäre Weise auf Terrorismus reagieren, haben Extremisten exakt das erreicht, was sie wollten.

Dabei offenbarten die drei Täter am Sonnabend, dass sie offene Gesellschaften zwar auf schmerzliche Weise treffen können, aber dennoch erbärmlich unterlegen sind. Den Gefallen, mit Vorschlägen zu einem Beinahe-Überwachungsstaat überzureagieren und einen Keil zwischen Gemeinden, Religionen und Kulturen zu treiben, sollten wir ihnen nicht tun. Die Londoner machen gerade auf bewundernswerte Weise vor, wie Terrorismus am besten zu begegnen ist: Stay calm and carry on. Der Alltag in der weltoffenen Metropole geht weiter.

Am Montag schon versuchte die Premierministerin, die Aufmerksamkeit wieder auf den bevorstehenden Brexit zu lenken. Dass dieser ihr Trumpf sein soll, wirkt auf viele Beobachter befremdlich. Denn außer Plattitüden hat sie kaum etwas angeboten. Allein ihre harte Linie gegenüber der EU scheint ihre Strategie zum Sieg zu sein. Ob das für einen Wahlsieg genügt, wird sich Ende dieser Woche zeigen.