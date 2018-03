Wladimir Putin wurde als russicher Präsident wiedergewählt. (dpa)

Russland hat gewählt. Wladimir Putin bleibt Präsident. Der Wahlerfolg ist mit über 70 Prozent der Stimmen noch deutlicher als bei der letzten Präsidentschaftswahl ausgefallen. Putins Appell an die nationale Einigkeit der Russen war erfolgreich. Es ist ihm auch gelungen, die sozialen Probleme des Landes und die mäßige wirtschaftliche Entwicklung zu überdecken.

Dazu passt auch das von Putin bestimmte Wahldatum. Am 18. März 2014 wurde die Krim Teil der russischen Föderation. Der Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergey Skripal dürfte ebenfalls nicht ohne Einfluss auf das Wahlergebnis geblieben sein. Die mit ihm verbundenen verschärften Spannungen zwischen Russland und dem Westen haben für eine Atmosphäre der Unsicherheit vor der Wahl gesorgt.

Zwar wird der außenpolitische Kurs Putins von einem wesentlichen Teil der Bevölkerung unterstützt, aber in den großen Städten des Landes gibt es eine liberale Mittelschicht, die kein Interesse an einer Konfrontation mit dem Westen hat. Zu eng sind die Bindungen vieler Russen an Europa. Bei dieser Präsidentschaftswahl ist das liberale Element jedoch nicht gestärkt worden. Bescheiden sind die Ergebnisse für die liberalen Kandidaten.

Mehr zum Thema Putin für vierte Amtszeit als russischer Präsident wiedergewählt Wladimir Putin bleibt für sechs weitere Jahre im Kreml. Nach 18 Jahren an der Macht lässt sich ... mehr »

Mit der Zuspitzung der Auseinandersetzung um den Anschlag in England hat der Westen der russischen Opposition einen Bärendienst erwiesen. Es wäre besser gewesen, wenn die britische Regierung den abschließenden Untersuchungsbericht abgewartet hätte, der wahrscheinlich bald vorliegen wird. Doch nun hat Putin eine politische Steilvorlage erhalten.

Die russische Regierung sieht sich als Opfer eines westlichen Komplotts. Und weil die Beweislage bisher dünn ist, glauben dies auch viele russische Bürger und wahrscheinlich auch ein Teil der Russen, der Wladimir Putin sonst eher kritisch gegenübersteht. Wahlergebnis und Wahlbeteiligung deuten darauf hin, dass sich angesichts der aktuellen Spannungen viele Russen hinter ihren Präsidenten gestellt haben.

mathias.von.hofen(at)weser-kurier.de