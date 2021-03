Die Europäische Zentralbank denkt darüber nach, den digitalen Euro einzuführen. Das wäre quasi Bargeld, das man nicht anfassen kann – vielleicht haben EU-­Bürger deshalb in ein paar Jahren ein zusätzliches Konto bei ihrer Bank. Digitales Zentralbankgeld ist quasi die Antwort auf bereits existierende Digitalwährungen wie Bitcoin. Im Gegensatz zu diesen behalten Notenbanken bei digitalem Zentralbankgeld die Kontrolle über Ausgabe und Verbreitung. Generell stehen Zentralbanken Kryptowährungen wie Bitcoin kritisch gegenüber, da sie Gefahren für ihre Geldpolitik, den Zahlungsverkehr und die Finanzstabilität befürchten.

Die anerkanntesten Zahlungsmittel sind die Währungen, die Staaten ausgeben. In Europa übernimmt diese Aufgabe die EZB. Sie kontrolliert den Euro – das einzige gesetzliche Zahlungsmittel der Euro-Staaten. Aber das staatliche Währungsmonopol ist nicht unangefochten. Seit einigen Jahren arbeitet Facebook an Privatgeld, das der Internetkonzern „Diem“ nennt. Daneben existieren Bitcoin und Hunderte weitere digitale Projekte, die geldähnliche Zahlungs-, Vermögensaufbewahrungs- und Spekulationsmittel anbieten. Außerdem erprobt die chinesische Nationalbank eine Digitalwährung. Geschätzt 65 Zentralbanken weltweit setzen sich mit dem Thema auseinander.

Die Werte von Bitcoin und ähnlichen Einheiten schwanken oft extrem. Das kommt unter anderem daher, dass die umlaufende Geldmenge und der Wert der Privatwährungen nicht mit staatlicher Geld- und Zinspolitik kontrolliert werden. Trotzdem könnten sie künftig den Euro untergraben, weil mehr Menschen digitale Zahlungsmittel nutzen. Auch die chinesische Digitalwährung hat das Potenzial, die Position des Euro im internationalen Finanzverkehr zu schwächen. Wenn sie dagegen selbst eine digitale Variante herausgäbe, würde die EZB ihren Einfluss sichern. „Die Zentralbank will die staatliche Souveränität über das Geld bewahren“, sagt Katarina Adam von der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin. Einen weiteren Grund nennt Jonas Groß von der Frankfurt School, einer privaten Wirtschaftshochschule: „Weil die Bedeutung von Bargeld abnimmt, möchte die Zentralbank eine digitale Ersatzform etablieren.“ Damit versuche sie, ihren „Marktanteil bei den Zahlungsmitteln als auch die Funktionsfähigkeit ihrer Geldpolitik zu sichern.“

Der digitale Euro wäre eine zusätzliche Form von Bargeld für das Internet, so relativ wertstabil und gesetzlich abgesichert wie das konventionelle Bargeld. Es handelt sich um Zentralbankgeld, das nur die Zentralbank schöpft. Das ist der wesentliche Unterschied zum sogenannten Giralgeld auf den Bankkonten, das die Privatbanken durch ihre Kreditvergabe entstehen lassen. Der digitale Euro kommt direkt von der Zentralbank.

Zum Bezahlen im Internet. Die Überweisungen sollen in manchen Fällen billiger und schneller vonstatten gehen als konventionelle Buchungen. Denn technisch können Zahlungen in digitalen Euro dezentral, auf direktem Weg zwischen Absender und Empfänger stattfinden – ohne Umwege über andere Banken, Zahlungsdienstleister oder Abrechnungsfirmen.

Bargeld kann man heute noch in die Hand nehmen. Das Girokonto bei der Bank wird jetzt zwar auch schon per Computer geführt, ebenso wie die Überweisungen zu anderen Konten digital abgewickelt werden. Die Buchungen sind dabei aber auf den Zentralrechnern der Institute gespeichert, die die Zahlungen garantieren. Das ist ein Unterschied zu den neuen, digitalen Zahlungsmitteln. Deren Buchungsvorgänge werden nicht nur in wenigen Rechenzentren dokumentiert, sondern dezentral auf Millionen Computern weltweit. „Distributed Ledger“ heißt deshalb die zugrunde liegende Technologie („verteilte Register“). Eine Variante ist die Blockchain-Technik, die unter anderem beim Bitcoin zum Einsatz kommt. Das gleichzeitige Ablegen in vielen Speichern gilt als neuer Weg, die Buchungen automatisiert vergleichbar und relativ fälschungssicher zu machen. Allerdings erwägt die EZB ebenfalls ein Verfahren, bei dem die Zahlungsströme des digitalen Euro auf zentralen Rechnern dokumentiert werden.

Ja. Auf dieses könnte man vom Girokonto maximal 3000 Euro überweisen. Das Limit, über das noch nicht entschieden ist, soll verhindern, dass den Geschäftsbanken zu viele Mittel entzogen werden. Denn „für jeden Betrag Giralgeld, der beispielsweise von einem Giro- auf ein Digital-Euro-Konto überwiesen wird, muss das betreffende Institut dieselbe Summe bei der Zentralbank hinterlegen“, erklärt Groß.

„Wird digitales Zentralbankgeld für alle eingeführt, sind Banken beispielsweise für die Abwicklung von Zahlungen mit diesem digitalen Geld nicht nötig“, sagt Markus Demary vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Weil die Buchungen auf sehr vielen dezentralen Computern gespeichert sind, braucht man die Bank als vermittelnde Institution eigentlich nicht mehr. Digitale Währungen stellen deshalb einen Angriff auf das Geschäftsmodell der Institute dar, der ihren Umsatz und Gewinn reduziert. Neben dem digitalen Euro wird es allerdings auch weiterhin elektronisch transferierbare Bankeinlagen geben. Andere Aufgaben können die Institute damit auch künftig erfüllen, etwa „Kredite vergeben und die Kreditwürdigkeit von Gläubigern prüfen“, so Demary.

Hat man heute Bargeld per Bankautomat oder Ladenkasse vom eigenen Konto abgehoben, lässt sich der weitere Weg der Scheine und Münzen nicht mehr verfolgen. Mit dieser Anonymität des Bezahlens fühlen sich in Deutschland viele Leute wohl, denn sie wollen privaten und staatlichen Überwachern möglichst wenig Informationen geben. Die EZB erwägt, anonymisierte Zahlvorgänge für kleine Beträge von vielleicht bis 20 Euro zu gestatten.

Das Bargeld würde durch den digitalen Euro „nicht ersetzt, sondern ergänzt“, sagt die EZB. Sie werde „auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Euro-Banknoten und -Münzen überall im Euroraum zur Verfügung stehen“. Wie viele Jahrzehnte diese Aussage noch gültig sein wird, muss man allerdings sehen. Die EZB will den Bedeutungsschwund des Bargelds wohl nicht vorantreiben, stellt sich aber darauf ein und sucht nach einer funktionierenden Alternative.

„Mitte 2021 werden wir darüber entscheiden, ob wir ein Projekt starten, mit dem wir uns auf die eventuelle zukünftige Ausgabe eines digitalen Euro vorbereiten“, heißt es bei der Zentralbank.