Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion in Bayern nahmen vor Beginn der Plenarsitzung im Landtag an einer Plakat-Aktion gegen das Polizeiaufgabengesetz (PAG) teil. (dpa)

Der bayerische Landtag hat das neue Polizeiaufgabengesetz am Dienstagabend verabschiedet. 90 Abgeordnete stimmten für den Gesetzesentwurf - 68 dagegen.

Das Gesetz steht heftig in der Kritik, da es die Eingrifsschwelle für die Polizei zu stark absenke, sagen die Gegner. Die Beamten sollen in Zukunft sehr viel mehr Befugnisse als bisher bekommen, die sie bereits bei einer drohenden Gefahr anwenden könnten. Ursprünglich war der Aspekt der drohenden Gefahr zur Terrorbekämpfung in dem Gesetz verankert worden, er soll nun aber auch in anderen Bereichen Anwendung finden.

Befürworter halten dagegen, dass der Polizei mittlerweile auch neue Herausforderungen zugeordnet sind, mit denen sie arbeiten müssen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigte das Gesetz am Dienstag: "Es wird Leben retten, es wird Menschen helfen, nicht zu Opfern zu werden." Söder wies den Vorwurf zurück, die CSU verletze mit dem Gesetz Grundsätze des Rechtsstaats. Für alle zusätzlichen Befugnisse der Polizei seien "richterliche Überprüfungsoptionen" vorgesehen. Über die Umsetzung des Gesetzes soll eine Kommission unter Vorsitz des Verfassungsrechtlers Karl Huber wachen. Vergangenen Donnerstag hatten tausenden Menschen in München gegen das Vorhaben demonstriert. (hee mit dpa)