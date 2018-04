Nach Söders Amtsantritt

Bayern: 42 Prozent für CSU - SPD, Grüne und AfD gleichauf

Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Bayern hat die CSU einer neuen Umfrage zufolge an Zustimmung gewonnen. 42 Prozent der Befragten würden den Christsozialen ihre Stimme geben, wenn schon am Sonntag Wahl wäre.