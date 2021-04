Bayern hat einen Vorvertrag über die Lieferung des Corona-Impfstoffs Sputnik V aus Russland abgeschlossen. (Chokri Mahjoub)

Bayern sichert sich noch vor einer möglichen EU-Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V Millionen Dosen des Mittels. Der Freistaat werde am Mittwoch einen Vorvertrag mit einer Produktionsfirma im schwäbischen Illertissen unterzeichnen, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Sitzung des Kabinetts in München an. Nach der Zulassung soll der Freistaat 2,5 Millionen Impfdosen erhalten.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft derzeit den Antrag auf Zulassung von Sputnik V in der EU. Im April werden Experten der EMA in Russland zur Begutachtung der Produktion und Lagerung des Impfstoffs erwartet. Russland gab das Mittel bereits Mitte August 2020 als weltweit ersten Corona-Impfstoff für eine breite Anwendung in der Bevölkerung frei. Mittlerweile haben in der medizinischen Fachpresse publizierte Daten dem Mittel hohe Wirksamkeit bescheinigt.

Der Impfstoff könnte im Laufe des Jahres in dem Werk in Illertissen produziert werden, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Eine entsprechende Absichtserklärung für die Produktion und den Import sei unterzeichnet. „Es handelt sich um einen hochwirksamen Impfstoff“, betonte Holetschek.

„Bislang war es die Absprache zwischen Bund und Ländern, dass der Bund den Impfstoff beschafft und gerecht auf die Länder verteilt, während die Länder für das Impfen vor Ort zuständig sind. Ich halte das auch immer noch für das richtige Vorgehen, weil nur so ein Windhund-Rennen um knappe Ressourcen zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger vermieden werden kann", sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte."In diesem Zusammenhang möchte ich darauf verweisen, dass die Ländergemeinschaft erst vor zwei Wochen entschieden hat, unter anderem Bayern aufgrund der schwierigen Infektionslage zusätzliche Impfdosen aus dem allgemeinen Kontingent zur Verfügung zu stellen. Und Solidarität darf keine Einbahnstraße sein."

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat Bayerns Vorpreschen scharf kritisiert: „Wir benötigen jeden von der EMA zugelassenen Impfstoff händeringend, so viel ist klar. Was wir nicht brauchen, sind egoistische und unsolidarische Alleingänge einzelner Bundesländer“, sagte Behrens dem WESER-KURIER. „Wenn der Impfstoff Sputnik zugelassen ist, sollte er auch für alle Menschen in Deutschland eingesetzt werden können.“