Sein Corona-Krisenmanagement läuft nicht rund: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). (Sven Hoppe/dpa)

Am Anfang stand die Selbsterhöhung. „Nur wer Krisen meistert, wer die Pflicht kann, der kann auch bei der Kür glänzen.“ Und: Wer dabei versage, habe „keinen moralischen Führungsanspruch“, so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Da war der Mann, der noch vor zwei Jahren der unbeliebteste Regierungschef aller Bundesländer war, gerade durch sein forsches Auftreten in der Corona-Krise in den Umfragen zur Merkel-Nachfolge zum Favoriten aufgestiegen. Mit weitem Vorsprung. Und so präsentierte sich der CSU-Chef fortan als der, der alles besser weiß und kann. Sein Bayern gehe schneller und konsequenter gegen das Virus vor als andere, insbesondere als dieser Armin Laschet in Düsseldorf.

Doch nun hat ihn die Realität eingeholt, wachsen die Zweifel an Söders Krisenmanagement. In Bayern läuft es seit Wochen überhaupt nicht rund. Die Pannen der von ihm vor einem Monat überhastet eingeführten Testzentren an Bahnhöfen und Autobahnen führten dazu, dass 900 Infizierte nicht rechtzeitig oder gar nicht ermittelt werden konnten. Nun steckt Bayern mitten in der zweiten Testpanne. Wieder eine Nervenprobe für Tausende, die viel zu lange auf ihr Ergebnis warten müssen. Zudem häufen sich Berichte von Medizinern über „katastrophale Zustände“ an den Testzentren. Besonders Virologen kritisieren, dass Mitarbeiter, die den Abstrich vornehmen, nicht gut genug geschult seien, dass Söders Strategie der „Tests für jedermann“ mehr schade als nutze, weil zu viel Laborkapazitäten aufgebraucht würden.

Spahn hat eigenes Chaos zu verantworten

Das sagt auch Gesundheitsminister Jens Spahn. Der hat freilich sein eigenes Chaos zu verantworten: erst zu wenig Masken bestellt, dann zu überteuerten Preisen zu viele, von denen nun massenweise jene an arme Länder verschenkt werden, deren Haltbarkeitsdatum bald abläuft. Unglücklich auch sein Agieren bei der Testpflicht für Urlaubsrückkehrer. Erst dagegen, dann dafür und jetzt wieder für ein ganz anderes Verfahren.

Nun beendet Söder sein Test-Projekt, mit dem er eigentlich als „Service für Deutschland“ glänzen wollte. „Söder mal bescheiden“ titelte die „Süddeutsche Zeitung“. Zur Bescheidenheit hätte der CSU-Chef ohnehin Anlass: Die Zahl der Corona-Infizierten in Bayern verharrt im bundesweiten Vergleich seit Wochen auf hohem Niveau. Und bayrische Landkreise belegen regelmäßig neun der ersten zehn Plätze mit den meisten Neuinfizierten.