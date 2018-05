Die Liste von Reporter ohne Grenzen zeigt: Das Recht, frei zu berichten, ist alles andere als selbstverständlich. Das gilt nicht nur für Diktaturen, das gilt auch für Demokratien.

Wie schnell der Wert freier Berichterstattung leiden kann, sieht man sogar an der Führungsmacht der westlichen Welt, den USA: Wer die Twitter-Eskapaden des Präsidenten als irres, sich aber letztlich selbst disqualifizierendes Geblubber abtut, macht einen großen Fehler. Was Donald Trump scheinbar blindwütig in die Tasten haut, hat System: Er beschuldigt Journalisten der strategischen Falschinformation, er sät Misstrauen und bedroht ihre Glaubwürdigkeit. Dabei hantiert er selbst schamlos mit "alternativen Fakten".

Wer die Demokratie schätzt, muss sich diesen Angriffen entgegenstellen. Das gilt für jeden einzelnen, insbesondere aber für die Politiker: Sie müssen sich von Trumpschen Verleumdungen distanzieren und klarmachen, dass Kritik auch dann erwünscht, ja unabdingbar ist, wenn sie das eigene Handeln infrage stellt. Denn wenn die Rangliste etwas vor Augen führt, dann das: Die Freiheit der Presse muss hochgehalten und bewahrt werden. Sie muss immer wieder neu errungen werden, jeden Tag.