Berlin. Das war es dann für Annegret Kramp-­Karrenbauer. Am Freitagabend spricht sie ein letztes mal als CDU-Vorsitzende auf dem 33. Parteitag. Schon tags darauf wird ihr Nachfolger gewählt. Laschet, Merz oder Röttgen – das ist die Frage, die an diesem Sonnabend sehr viele Menschen bewegt. Zuvor jedoch heißt es Abschied nehmen von der Kurzzeitvorsitzenden AKK. Zudem sprechen zum Auftakt des komplett digital durchgeführten Wahlparteitags die Kanzlerin, der Generalsekretär und der bayerische Ministerpräsidenten.

Klar ist: Selbst wenn das amtliche Endergebnis der Vorsitzendenwahl erst am Freitag kommender Woche vorliegen wird, übernehmen schon ab diesem Sonnabend andere die Führung dieser alten Partei. AKK wird dann nur noch als Bundesverteidigungsministerin sichtbar sein. Angela Merkel steht im Herbst nicht mehr zur Wahl. Und Paul Ziemiaks Tage im Adenauer-Haus werden wohl spätestens dann gezählt sein, wenn seine CDU das Jahr 2021 mit sechs Landtags- und der alles entscheidenden Bundestagswahl organisiert haben wird. Recht besehen ist in der illustren Rednerliste der Auftaktabends lediglich Markus Söder ein Mann mit politischer Gestaltungsoption. Ihm wird sogar die Kanzlerkandidatur zugetraut.

Dass Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Abschied nimmt, wird höchste Zeit. Bereits vor elf Monaten, nach der Regierungskrise in Thüringen, hatte sie angekündigt, zurückzutreten. Prompt meldeten drei mittelalte Nordrhein-Westfalen ihren Anspruch auf das Amt an. Ihre Kandidatur verbanden Laschet, Merz und Röttgen mit der zur Aussicht stehenden Kanzlerkandidatur. Aber dann kam Corona und schrottete die ausgeklügelten Karrierepläne. Erst sollte ein Parteitag im April über AKKs Nachfolge entscheiden, dann Anfang Dezember. Nun ist es Mitte Januar geworden. Das Wahljahr läuft längst.

Wer auch immer Vorsitzender wird – 2021 wird kein Spaziergang. Annegret Kramp-­Karrenbauer geht, wie sie gekommen ist: anständig. Die Rede der 58 Jahre alten Saarländerin gliedert sich in zwei Teile: analytisch und emotional. Sie lässt ihre Zeit als Generalsekretärin und Vorsitzende Revue passieren: erinnert an die dunkle Zeit tiefen Streits mit der Schwesterpartei CSU, lobt das in ihren Augen gelungene Umdenken in der ­Klimapolitik, die Öffnung der Partei für Lesben, Schwule und Transgender-Personen. Sie lobt den gefundenen Kompromiss zur Frauenquote und ermuntert ihre Parteifreunde – dies vor allem – zu noch mehr Geschlossenheit.

Aber da ist auch Nachdenklichkeit. Ihr Schritt, den Parteivorsitz abzugeben und damit den Plan, Kanzlerin zu werden „war schwer, aber überlegt und richtig“, sagt Annegret Kramp-Karrenbauer mit kratziger Stimme. „Ich weiß, dass viele sich mehr von mir erhofft haben und enttäuscht waren. Das schmerzt, auch heute noch.“ Als eines von 400.000 Mitgliedern werde sie von nun an den neuen Vorsitzenden unterstützen. Es ist ein im politischen Raum sehr seltener Akt der Selbstreflexion, auch des Respekts vor denen, die sie als CDU-Vorsitzende gestützt haben, die Hoffnung in sie gesetzt hatten.

Eine von ihnen ist Angela Merkel. Doch in dem Grußwort an die Delegierten ihres „voraussichtlich letzten“ CDU-Bundesparteitags erwähnt sie Annegret Kramp-Karrenbauer mit keinem Wort. Das ist insofern bemerkenswert, als Merkel 2018 buchstäblich alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, um die Saarländerin als Nachfolgerin zu installieren. Selten hat man die Kanzlerin so freudig gelöst gesehen wie bei diesem Hamburger Parteitag, als Kramp-Karrenbauer ihren Mitbewerber Friedrich Merz mit 51,75 Prozent denkbar knapp geschlagen hatte. Dass sie nun, zwei Jahre später, nicht einmal ein Wort der Anerkennung für AKK findet, wirkt wie eine maximale politische und persönliche Distanzierung.

Statt dessen lobt Merkel lieber die Partei als Ganzes. Die CDU zeichne das Verständnis für alle Teile der Gesellschaft aus. „Andere Parteien sind für eine Gruppe da. Als Volkspartei der Mitte suchen wir nach Lösungen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Das schützt uns vor einfachen Antworten.“ Sie wünsche sich, sagt die Frau, die siebzehn Jahre lang die CDU geführt hat, dass der Parteitag die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffe.

Und tatsächlich erlaubt sie sich einen Hinweis darauf, wen sie für die beste Führung hält: „Ich wünsche mir, dass ein Team gewählt wird, das die Geschicke unserer stolzen Volkspartei in die Hand nimmt.“ Ein Team – diese Lösung bieten von den Kandidaten ausschließlich Armin Laschet und Jens Spahn an.

Im Gegensatz zu Angela Merkel hat Markus Söder allen Grund, sich bei Annegret Kramp-Karrenbauer zu bedanken. Beide sind sie Parteichefs geworden, weil die Basis von CDU und CSU ihre Vorsitzenden nicht länger stützen wollten. Angela Merkel und Horst Seehofer hatten es 2018 nicht mehr verstanden, die Unionsfamilie zusammenzuhalten. Ihre politischen Nachfolger haben die Scherben gekittet und die Einigkeit wieder hergestellt: Kramp-Karrenbauer in Berlin, Söder in München. Der Bayer bedankt sich noch einmal ausdrücklich für diese „Gemeinschaftsarbeit“.

Nun aber, zwei Jahre später, wird Markus Söder mit einem CDU-Vorsitzenden zusammenarbeiten müssen, der zugleich sein erbittertster Gegner im Ringen um das Kanzleramt werden könnte.