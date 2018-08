Bei den Mosuo stehen Frauen an der Spitze der Familien. Die Matriarchin, die im Fall dieser Familie die Großmutter ist, trägt unter anderem die Verantwortung für die alltäglichen finanziellen Entscheidungen. (Serena Bilanceri)

Es ist früher Nachmittag im Dorf. Vor dem Haus aus dunkelbraunen Holzplanken steht eine 72-jährige Frau, ein schwarzes Tuch als Turban um den Kopf gewickelt. Das helle Blau ihrer Bluse glänzt in der Sonne. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, beobachtet sie das Treiben vor ihrem Garten. Ihre zwei Töchter bereiten sich auf einen Besuch im Nachbardorf vor, ihre Schritte knirschen auf dem Straßenschotter.

Ein junger Mann tritt auf den Hof, telefoniert mit dem Handy. Die Sonnenbrille trägt er umgedreht am Nacken. Die ältere Frau wendet sich ihm im tadelnden Ton zu und deutet auf sein Handy. Der Teenager nickt resigniert, beendet das Gespräch und verschwindet im Haus. Die Frau lächelt mit verschlossenem Mund. Ihre aufrechte Körperhaltung verrät, dass sie mehr als eine Zuschauerin ist. Sie ist die Chefin. Calvin Zhu, Reiseleiter und gleichzeitig ihr Schwager, bezeichnet sie scherzhaft als Geschäftsführerin. Und natürlich als Großmutter.

Großmutter, so nennen sie alle Familienmitglieder, hat keinen Namen – zumindest nicht für Außenstehende. Die ältere Frau gehört der chinesischen Minderheit der Mosuo an. Sie ist eine Matriarchin, das Oberhaupt der Familie. Bei den Mosuo haben Frauen das Sagen, privat sowie beruflich. Und eine Matriarchin ist kein Familienmitglied wie die anderen. Sie teilt das Geld aus, trägt die Verantwortung für die alltäglichen Entscheidungen. Sie kümmert sich um das Haus – von den Reparaturen bis hin zur Vertretung des Clans – während die anderen, weiblichen Angehörigen arbeiten gehen. Es sind Frauen, die zum größten Teil für das finanzielle Überleben der Familie zuständig sind. Die Brotgewinnerinnen. Heiraten, das tun sie nie. Oder fast nie.

Eine ungewöhnliche Heirat

Großmutter lächelt oft. Ihr Gesicht ist leicht gebräunt. Sie betritt mit langsamen Schritten den Hauptraum und setzt sich auf ein gelbes Kissen, neben die offene Feuerstelle. Traditionell dient dieser Raum als Wohnzimmer und Schlafzimmer der Matriarchin zugleich. Die Wände sind aus dunklem Holz, die Luft ist angenehm frisch. In einer Ecke steht ihr Einzelbett, in erhöhter Stellung. Die Einrichtung ist in den traditionellen Mosuo-Häusern relativ sparsam, so wie das Leben, das sie bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts um den Lugu-See geführt haben. Bevor die Touristen kamen.

Am Lugu-See in Südwestchina leben die größten Mosuo-Gemeinschaften. 48 Quadratkilometer Wasserfläche an der Grenze zwischen Yunnan und Sichuan, auf etwa 2600 Meter Höhe, wie umarmt von Bergen, deren Hänge wie die Fangarme eines Kraken anmuten. Der Tradition nach soll der höchste Berg, Ganmu, eine Göttin sein, die kleineren Berge drum herum hingegen männlich. Ein Sinnbild der Verhältnisse zwischen den Geschlechtern in der Musuo-Gesellschaft. In dieser Abgelegenheit hat sich die Minderheit vor über tausend Jahren niedergelassen. Von der Außenwelt abgeschottet, aber gleichzeitig auch vor ihr geschützt.

Großmutter lächelt wieder, wenn sie gefragt wird, ob sie ihre Rolle in der Familie mag. Erst seit zehn Jahren steht sie an deren Spitze, davor war sie Ehefrau des Sohnes einer anderen Matriarchin – eine ungewöhnliche Rolle bei den Mosuos. Als Kind sei sie in die nächstgelegenen Dörfer gegangen, um Arbeit zu suchen. Neun, zehn Jahre alt. Ihre Hände, an denen sie heute einen silbernen Ring mit türkisfarbenem Stein trägt, sind von der Arbeit auf den Feldern gezeichnet. Damals war es nicht ungewöhnlich, dass Kinder früh mit der Arbeit begannen. Die Mosuo lebten bis weit im 20. Jahrhundert von der Landwirtschaft, erzählt Zhu. „Meistens reichte das Geld knapp fürs Überleben.“ Ungewöhnlich war hingegen, dass man jemanden heiratete.

Paare gehen bei den Mosuo sogenannte Wanderehen ein. Nächtliche Besuche, die beide Liebhaber für sich behalten. „Das, was im Zimmer passiert, betrifft nicht die Familie. Es sei denn, das Paar will seine Beziehung bekannt machen“, erläutert Zhu. Aber auch dann könne diese jederzeit wieder aufgelöst werden. „Die einzige Verbindung zwischen ihnen ist die Liebe“, betont er.

Kein reines Matriarchat

„Obwohl die Mosuo häufig als Matriarchat bezeichnet werden, sind sie eher eine matrilineare Gesellschaft“, erläutert Susanne Knödel, Ethnologin im Museum für Völkerkunde in Hamburg. Politische Beschlüsse würden in den Dörfern von Männern gefasst. In der Familie würden jedoch alltägliche Entscheidungen von der Matriarchin getroffen. Größere Entscheidungen sollten hingegen dem Konsensprinzip unterliegen, allerdings gäbe es immer eine Stimme – meistens die der Matriarchin – die mehr Gewicht habe als die anderen, sagt Knödel. Sie verfüge über das Geld, dass die Kinder – meist die weiblichen – verdienen.

Kinder wachsen im mütterlichen Haushalt auf und bleiben dort ihr ganzes Leben lang. Hat eine Familie jedoch keine weiblichen Nachkommen, heiratet der Sohn eine Frau, die zum neuen Clan zieht und dort Kinder bekommt. So wie Großmutter. Das wird allerdings von den Angehörigen der Frau nicht so gern gesehen. „Was hat Groß-Großmutter denn damals gesagt?“, fragt Zhu. „Wenn ihr beide euch liebt, ist das ok“, antwortet die 72-Jährige. So zog sie aus ihrem Dorf nach Wu Zhi Luo. Der Ortschaft, in der sie heute noch lebt.

Gao Zuo und Calvin Zhu sind ein Ehepaar. Eine Heirat ist selten bei den Mosuo, Paare gehen in der Regel sogenannte Wanderehen ein und leben voneinander getrennt. (Serena Bilanceri)

Wu Zhi Luo ist ein kleiner Ort: 80 Familien, deren braune und dunkelrote Häuser die Felder umgeben und einige Touristenunterkünfte; in der Luft flatternde, tibetische Gebetsfahnen. Wenige Dörfer weiter, entlang des Sees, ist Großmutters Geburtsort jetzt fast schon ein kleines Städtchen. Geschäfte und Restaurants florieren, auf dem Hauptmarkt werden lebende Fische, tropisches Obst und Gemüse von Straßenverkäufern angeboten. Solche Veränderungen sind auch den Touristen zu verdanken. Ohne sie würden viele Mosuo vielleicht heute noch von Subsistenzwirtschaft leben.

„Gibt es heutzutage viele Touristen im Dorf, Großmutter?“, fragt Zhu. „Nicht so viele“, antwortet sie. Sie lacht kurz, ohne ihre aufrechte Körperhaltung zu verlieren. „Oma sagt, dass ich ruhig mehr Freunde nach Hause mitnehmen sollte, es sei lustig“, sagt Zhu. Als Reiseleiter führt er ab und zu ausländische Gäste durchs Dorf. Für die ältere Frau sind solche Besuche ein Fenster zur Außenwelt. „Es ist so, als ob die Welt ihr Wohnzimmer betrete“, sagt Zhu. Er bringt die Reisenden ins Dorf, um seine Einkünfte als Fotograf aufzubessern – und um ihnen das Leben in der Mosuo-Gesellschaft zu präsentieren. Das wahre Leben.

Denn in China herrscht eine verzerrte Vision der Minderheit vor. Chinesische Reise-Webseiten locken Touristen mit Anspielungen auf unkomplizierte sexuelle Abenteuer an den See. Prostitution, eine der Folgen, ist oft ein Tabu-Thema. Aber sie ist da, meistens ausgeübt von Frauen anderer Ethnien, die sich als Mosuo verkleiden.

Doch es sind nicht nur Sextouristen, die die Traditionen der Mosuo in Gefahr bringen. Durch Tourismus und Mobilität kommen junge Mosuo-Frauen mit anderen Gesellschaftsformen in Berührung. „Einige sind neugierig, die Heirat auszuprobieren“, sagt Zhu. Andere zögen aus der Gemeinschaft fort, auf der Suche nach Arbeit, und kämen dann nicht zurück. Experten befürchten, dass dies das Ende des Matriarchats bedeuten könnte.

Mosuo-Frau in traditioneller Tracht. (Serena Bilanceri)

Das Thema dürfte für Zhu in zweierlei Hinsicht delikat sein. Der Reiseleiter kommt ursprünglich aus Shanghai, er gehört der Han-Mehrheit an. Die matrilineare Gesellschaft war der Zentralregierung in Peking jahrelang ein Dorn im Auge. In den 70er Jahren wurden Kampagnen für traditionelle Han-Familien in der Region organisiert. Erst seit Ende der ­kulturellen Revolution hat der Druck nach­gelassen. Die meisten Politiker in der Region, die Entscheidungen auf höherer Ebene treffen, gehören jedoch nicht der Mosuo-Minderheit an, sagt Zhu. Und eine komplette Akzeptanz ihres Lebenssystems scheint noch nicht erreicht zu sein. „Die Regierung möchte, dass alle gleich denken. Das ist schade“, fügt er hinzu.

Ambivalentes Verhältnis zum Tourismus

Zhu zog vor sieben Jahren von der 24-Millionen-Metropole ins Dorf am Lugu See. Das Leben in Shanghai, mit seiner unaufhörlichen Hast und der Gier nach immer mehr Geld, mehr Profit, hatte für ihn langsam seinen Reiz verloren. „Hier habe ich etwas Tiefes gefunden, etwas Warmes“, sagt er. Aufgewachsen ist der 36-Jährige in einer weniger feministischen Kultur. Wie geht er mit diesem Konflikt um? Wie fühlt es sich an, wenn man aus einer Gesellschaft kommt, in der er als Mann eine privilegiertere Stellung hatte? Und jetzt als Mann im Reich der Frauen? „Man muss leer sein, um zu lernen“, sagt Zhu. Mit innerer Leere meint er nicht Sinnlosigkeit, sondern Freiheit. Freiheit von Vorurteilen. Er habe diese Gemeinschaft nicht verändert, das betont er immer wieder. Er sei aufgenommen worden.

Seine Ehefrau, Gao Zuo, ist die Tochter der Matriarchin. So wie er, trägt Zuo eine schlichte Hose und eine leichte Daumenjacke. Die glatten Haare fallen ihr auf die Schulter. Traditionell kleiden sich junge Mosuo-Frauen mit einem langen, weißen Plissee-Rock und farbenprächtigen Blusen. Auf dem Kopf tragen sie eine geknotete Perücke mit bunten Seidenfäden und Perlen. Heute werden traditionelle Outfits jedoch nur an touristischen Orten und zu besonderen Anlässen getragen. Nicht, weil die westliche Kleidung als besonders modisch gilt: „Es ist viel leichter, damit zu arbeiten, besonders auf den Feldern“, sagt Zuo. „Unsere Klamotten sind eigentlich viel schöner.“

Auf der Straße geht eine Frau vorbei, traditionelle Kleidung und Baseball-Cap. „Das ist ihre Touristen-Uniform“, scherzt Zhu. „Sie führt Bootsfahrten auf dem See.“ Die Perücke wird sie dann erst am Pier anziehen. Zuo ist zwiegespalten, wenn es um die Touristen geht. Sie stellten komische Fragen, sagt sie. Die komischen Fragen sind die über die Väter. Da die Kinder mit der Mutter aufwachsen, wird von Außenstehenden oft angenommen, sie hätten keinen Vater. Doch die Onkel mütterlicherseits sorgen für das Kind, als ob es ihres wäre. Zudem, erklärt der Reiseleiter, dürfen Männer ihre Kinder täglich besuchen. „Sie haben eigentlich zwei Väter.“

Mosuo-Häuser sind meist aus Holz gebaut. (Serena Bilanceri)

Andererseits bringen die Touristen Geld. Mit ihnen hat Zuo auch gearbeitet. So hat sie Zhu kennengelernt, denn der Reiseleiter ist als Tourist gekommen. „Gao leitete ein Hostel am See, dort habe ich am Anfang gewohnt. Als ich gemerkt habe, dass ich länger bleiben wollte, habe ich sie nach Arbeit gefragt“, erzählt er. Die damals 29-jährige Zou war erst seit wenigen Jahren aus Chengdu, in Sichuan, zurück. Mit 14 Jahren hatte sie ihre Familie verlassen müssen, um Arbeit in der Provinzhauptstadt zu suchen, 750 Kilometer weit entfernt. „Ich bin sechs Jahre lang zur Schule gegangen, dann gab es kein Geld mehr“, sagt sie. Also zog sie fort, alleine. Sie arbeitete unter anderem als Kellnerin und kehrte dann zurück an den See, um ihr Hostel zu öffnen. „Ich bevorzuge es, hier zu sein“, sagt sie. Mittlerweile hat Zou das Hostel an ihre Nichte weitergegeben. Sie und Zhu planen, ein eigenes im Dorf aufzubauen. Schon hat der Reiseleiter ein Zimmer für Besucher im traditionellen Haus eingerichtet. Mit modernstem Komfort: Dusche, Ikea-ähnlichen Dekorationen, Flüssigkristallfolie an den Fenstern.

Experten sind sich uneinig

Familien wie ihre sind im Dorf selten. „Wir sind ziemlich außergewöhnlich, fast einzigartig“, sagt Zhu. Für sie sei eine Wanderehe kaum praktikabel gewesen. „Ich konnte nicht jeden Morgen zum Haus meiner Mutter in Shanghai zurückkehren.“ Mosuo-Männer dürften nicht länger als die Nacht bei der Frau bleiben. Doch die Ehe ist auch bei den Mosuo präsent und könnte irgendwann vielleicht sogar Fuß fassen, vermuten Experten. Das Thema ist jedoch umstritten. Die Ethnologin Knödel glaubt nicht daran. „Dass Außenstehende gelegentlich in einer Familie aufgenommen wurden, hat es schon immer gegeben. Das Prinzip der Matrilinearität wurde dadurch nicht beschädigt“, sagt sie. Dazu herrscht auch in der Gemeinschaft eine geteilte Meinung. „Jedes System hat Vor- und Nachteile“, sagt Zuo mit einem verlegenen Lächeln und schaut auf Zhu.

Großmutter, die beide Lebensformen ausprobiert hat, mag ihre Machtposition. Aus Liebe hat sie geheiratet, doch das Leben als untergeordnete Frau hat sie nicht geliebt. „Früher musste ich meiner Schwiegermutter und dann meinem Mann immer gehorchen – das war nicht so schön“, sagt sie. Erst nach dem Tod ihres Mannes sei sie Matriarchin geworden. Obwohl es schon angenehmer gewesen sei, die schweren Reparaturarbeiten zu Hause nicht selbst verrichten zu müssen, fügt die ältere Frau hinzu. Sie wirft einen besorgten Blick aufs Dach. Was, wenn Großmutter nicht mehr in Lage sein wird, die Familie zu führen? Dann wird wohl Zuos Schwester mit der Aufgabe beauftragt. „Diejenige, die am fähigsten ist“, sagt Zhu. Die Frage nach den Kriterien, nach denen man eine Matriarchin wählt, lächelt der Reiseleiter weg. „Wir wohnen zusammen. Man weiß doch, wer es am besten kann.“ Bis dahin wird Großmutter weiter über die Familie wachen.

Yunnan und Sichuan

Der Lugu-See liegt an der Grenze zwischen Yunnan und Sichuan. Yunnan ist Chinas südwestlichste Provinz und grenzt an Myanmar, Laos und Vietnam. Seine Landschaft ist für ihre Schönheit weit über China hinaus bekannt. Sie ist von Bergen geprägt: Im Norden, an der Grenze zu Tibet, befinden sich die östlichen Ausläufer des Himalaya-Gebirges. Im Süden gehören die Reisterrassen der Hani-Minderheit zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Yunnan gilt noch als ländliches Gebiet. Die Infrastruktur entwickelt sich zwar gerade rasant, eine Reise außerhalb der größeren Städ­te gleicht jedoch einem kleinen Abenteuer. Mit einer Fläche von 394.000 Quadratkilometern und einer Bevölkerung von knapp 48 Millionen Einwohnern ist Yunnan die zweitärmste Provinz Chinas, gemessen am Pro-Kopf-­Bruttoinlandsprodukt. Gleichzeitig ist es auch die Region mit der größten kulturellen Vielfalt: 25 Minderheiten sind hier beheimatet, sie stellen 38 Prozent der Bevölkerung.

Sichuan hat circa 80 Millionen Einwohner und eine Fläche von 485.000 Quadratkilometern. Das entspricht einem Gebiet etwa so groß wie Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im westlichen Teil der Provinz liegt eine tibetanische Hochebene mit Bergen bis zu 7500 Metern. Im Osten ist das Land flach, die Vegetation ist üppig. Die Provinz ist für die Riesenpandas bekannt, die in Schutz­gebieten leben. Außerdem wird sie als Chinas Reiskammer betrachtet. Im vergangenen Jahrhundert hat sich hier eine starke Ma­schinen- und Hochtechnologieindustrie ­entwickelt. Sichuan besitzt zudem Chinas größte Erdgasreserve. Die Mehrheit seiner Bevölkerung gehört zur chinesischen Han-Mehrheit.

Ein weltweit bekanntes Produkt aus der ­Region ist der Szechuanpfeffer. Dieser ist nicht mit dem Schwarzen Pfeffer verwandt und liefert ein pikant schmeckendes Gewürz, das die Zunge leicht betäubt und in vielen Nudeln- oder Reisgerichten verwendet wird.