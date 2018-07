Die „Reichsbürger“ sind ein relativ neues Phänomen. (Patrick Seeger/dpa)

Sie sind keine harmlosen Spinner. Zwar ist es schon eine besondere Form des politischen Wahnsinns, wenn ausgerechnet „Reichsbürger“ jenen Staat nicht anerkennen, in dem sie seit Jahren leben. Dass diese Wutbürger Bußgelder ignorieren und eigene Pässe drucken, das wäre mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen noch in den Griff zu kriegen. Aber immer häufiger neigen „Reichsbürger“ zur Gewalt, um ihre verquere Sicht der Welt durchzusetzen.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten im Oktober 2016 schaut der Verfassungsschutz genauer hin – endlich. Dass die Behörden nun sensibilisierter sind, erklärt zum Teil die hohen Zahlen. Von 2016 bis 2017 ist Zahl der „Reichsbürger“ von 10.000 auf 16.500 gestiegen. Erschreckend ist auch die auffällige Affinität zu Waffen in diesem Personenkreis. Erst im März hat die Polizei bei einem Mann in Münster gleich 93 Waffen sichergestellt.

Die „Reichsbürger“ sind ein relativ neues Phänomen. Mit Blick auf den ­gesamten Verfassungsschutzbericht betonte Präsident Hans-Georg Maaßen in lakonischem Ton: „Es boomt in allen Geschäftsbereichen.“ Schon seit Jahren finden auch Linksextremisten, Rechts-extremisten und Salafisten immer mehr Zulauf. Ebenso nimmt die Zahl der ­gewaltbereiten Menschen innerhalb dieser Gruppen zu. In Zeiten von Fake News und Hass-Kampagnen sind das besonders erschreckende Entwicklungen.