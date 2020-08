Der Bundestag in Berlin. Die strategische Neuausrichtung der Parteien verspricht Spannung im Wahlkampf. (Bernd von Jutrczenka /dpa)

Die SPD redet ebenso ernsthaft drüber wie die Linken. Auch bei den Grünen ist es Thema. Bei der FDP wagt man es kaum, kann es aber nicht ganz lassen. Nur die Union hat andere Sorgen. Wer mit wem im nächsten Jahr regieren könnte, ist bei CDU und CSU gerade sekundär. Viel interessanter ist, wer denn von ihnen überhaupt regieren könnte in der Nach-Merkel-Ära.

Die Zeit läuft. Bereits in 13 Monaten wird ein neuer Bundestag gewählt. Die SPD hat sich gerade hinter Olaf Scholz aufgestellt und denkt laut nach – auch über mögliche Bündnisse. Ihre Doppelspitze blinkte lange Zeit aufgeregt nach links, bog aber vor gut einer Woche überraschend rechts ab. Ihr Kanzlerkandidat steht für einen Kurs der Mitte, verprellt aber auch mögliche Koalitionspartner im linken und grünen Lager nicht. Wählerisch darf die SPD nicht sein: „Ich leide nicht unter Ausschließeritis“, betonte Scholz im Spiegel-Interview. Um selbstbewusst hinterherzuschicken: „Wahlen in Deutschland sind nicht dazu da, nur die wechselnden Koalitionspartner der Union festzulegen.“ Deutlicher könnte die Absage an eine erneute Große Koalition nicht sein – und das aus dem Munde von Olaf Scholz, einem der Fürsprecher des schwarz-roten Bündnisses.

Wenn es jedoch was werden soll mit einem Machtwechsel, muss sich die SPD zwangsläufig an die ziemlich aus der Mode gekommene Sandalentaktik halten. Nach allen Seiten offen, wie der luftige Sommerschuh. Mit einer rot-rot-grünen Regierung käme Scholz an sein selbst gestecktes Ziel, das da lautet: „Ich will Kanzler werden.“ Ersatzweise könnte auch eine Ampel helfen, doch die Liberalen schwächeln mal wieder. Durchaus möglich, dass sie, wie zuletzt 2013, an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Morgenluft wittern sie seit Scholz‘ Nominierung dennoch. Seine Sachlichkeit und sein finanzpolitischer Kurs liegen der FDP eindeutig mehr als die Umverteilungsankündigungen von Parteichefin Saskia Esken. Also wollen die Liberalen SPD und Grüne im Wahlkampf nicht zu sehr erzürnen.

Damit die Sozialdemokraten tatsächlich nach der Abwahl von Gerhard Schröder im September 2005 den Kanzler stellen könnten, müsste Scholz seine SPD aber deutlich stärker machen. So stark, dass sie an den Grünen vorbeizieht. Eine Herkulesaufgabe. Dass es so kommt, dafür können er und seine Partei offensiv kämpfen. Bei der viel schwierigeren Aufgabe aber ist Scholz zum Zuschauen verdammt. Nur die Linken selbst können sich regierungswillig und regierungsfähig machen.

Klares Bekenntnis zu einem Mitte-Links-Bündnis

Immerhin: Es gibt entsprechende Signale. Während bei der SPD Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans für ein rot-rotes Bündnis kämpfen, sind es bei den Linken Parteichefin Katja Kipping und Fraktionschef Dietmar Bartsch. Ende Oktober auf dem Parteitag in Erfurt soll ein klares Bekenntnis der Partei zu einem Mitte-Links-Bündnis erstritten werden. Die Reformer sehen sich in der Mehrheit, ungewiss bleibt der Ausgang dieser Debatte dennoch. Bei der Linken-Basis ist erfahrungsgemäß die Sehnsucht nach der Opposition oft größer als der Weg in eine kompromissgeprägte Zukunft in Regierungsverantwortung.

Bleiben noch die Grünen. Bei ihnen gehören die zermürbenden Debatten zwischen Realos und Fundis mittlerweile der Vergangenheit an. Die Grünen wollen reagieren – das ist ausdiskutiert. Im November 2017 waren sie schon einmal kurz davor, bis FDP-Chef Lindner mit seinem Satz für die Geschichtsbücher („Es ist besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren.“) einem Jamaika-Bündnis unter Führung der Union ein Ende machte. Im nächsten Jahr nun soll es klappen mit der Regierungsbeteiligung. Selbstbewusst betonen die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck ihren Führungsanspruch. Mit welchem Partner? Da wollen sich die Grünen nicht in die Karten schauen lassen. Auch hier wie bei Scholz Sandalentaktik statt Ausschließeritis. Mit der Union, mit SPD und Linken? Alles möglich. Eine Absage also an den Lagerwahlkampf von einst, als die politischen Blöcke noch als unverrückbar galten. Stattdessen mehrere Optionen für einen echten Machtwechsel nach dann acht Jahren Großer Koalition.