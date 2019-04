Robert Habeck ist medialer Liebling geworden, keiner tritt so häufig in Talkshows auf wie er. (Michael Kappeler/dpa)

Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, war „fassungslos“. Die Äußerung von Grünen-Chef Robert Habeck, er halte auch die Enteignung von Wohnungsunternehmen für denkbar, zeige, dass die Grünen „nicht die nette neue bürgerliche Partei“ seien, sondern „die alten linken Grünen“, die wieder auf die „alten sozialistischen Rezepte“ setzen würden.

Man sollte Texte besser ganz genau lesen, bevor man vorschnell so etwas hinaus posaunt, ist dem neuen jungen CDU-Politiker zu raten, der bislang nicht gerade mit zukunftsweisenden Erkenntnissen aufgefallen ist. Schon gar nicht mit präzisen Vorschlägen, wie denn der grassierende Mietenwahnsinn bekämpft werden kann, der für immer mehr Menschen in den großen Städten zum Armutsrisiko Nummer eins geworden ist.

Ziemiak ist – da steht er freilich auch nicht völlig allein da – schlicht und einfach auf die Rhetorik-Kunst des smarten Dr. Habeck hereingefallen, nämlich sich so zu äußern, dass möglichst viele Menschen den Eindruck bekommen, der Habeck denkt genauso wie man selbst. Links blinken und dann rechts abbiegen nannte man das mal. Denn der Grünen-Chef will ja nur „notfalls“ enteignen und nennt so viele Vorbedingungen, dass sich auch Immobilienfirmen nicht sorgen müssen. Gefällig auftreten und schöne Worte finden, Fundamentalist und gleichzeitig Realpolitiker sein, beide Linien der Grünen also in sich selbst vereinen, das ist Habecks Erfolgsrezept. So ist er medialer Liebling geworden, keiner tritt so häufig in Talkshows auf wie er.

Nächste Woche nimmt gar die Frauenzeitschrift „Brigitte“ 15 Euro Eintritt dafür, dass sie ihn, der vielen als „progressivster“ deutscher Politiker gilt, auf der Bühne des Berliner Maxim Gorki Theaters präsentierten. Habeck hat es zwischenzeitlich sogar im ZDF-Politbarometer auf Platz eins der Beliebtheitsskala gebracht, auch wenn die Hälfte der Befragten angab, den Grünen-Chef gar nicht zu kennen.

Das Habeck-System könnte noch eine Weile tragen. Jedenfalls so lange er nicht in der Verantwortung ist, das, was er da vertritt, auch in einer Regierung umsetzen zu müssen. Mit der Verantwortung ist das bei Habeck ja ohnehin so eine Sache. Seine völlig misslungenen Twitter-Videos, mit denen er den Bayern und Thüringern für die Zeit nach den Landtagswahlen den Einzug von mehr Demokratie und Freiheit versprach, haben Habeck jedenfalls nicht dazu veranlasst, den Fehler bei sich zu suchen.

Im Gegenteil: Twitter sei daran schuld, weil es „wie kein anderes digitales Medium so aggressiv“ mache und es deshalb „in keinem anderen Medium so viel Hass, Böswilligkeit und Hetze“ gebe. „Was macht das mit mir?“ lautet dafür die in Mode gekommene bequeme Ausrede-Floskel, wenn man/frau/divers fürs eigene Handeln nicht verantwortlich sein will.